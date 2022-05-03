前防長爆料：川普擬鎮壓示威者「直接開槍打他們的腿」

前國防部長艾思博近日出版回憶錄，指非裔佛洛伊德致死案引起示威遊行，川普曾問過國防部的人能不能鎮壓，甚至還說出「直接開槍，打他們的腿就好」。（美聯社）

前總統川普 時期的前國防部 長艾思博(Mark Esper)近日出版回憶錄，指非裔佛洛伊德 (George Floyd)致死案之後，川普曾問過國防部的人能不能鎮壓示威遊行抗議者，甚至還說出「直接開槍，打他們的腿就好」的言論；艾思博指總統這個對民眾開槍的想法，是他最終與川普決裂的原因之一。

前國防部長艾思博近日出版回憶錄。（美聯社）

政治新聞網站Axios報導，艾思博在他的回憶錄《神聖的誓言》(A Sacred Oath，暫譯)中揭露他與川普分道揚鑣的細節，其中一項就是對於如何處理佛洛伊德示威遊行事件的不同態度；當時艾思博公開反對由軍隊進駐現場鎮壓抗議，表示「只有在非常不得已的情況下，才能由軍隊介入國內事件。」

艾思博在回憶錄中說：「當時國防部確實有調派約1600名士兵，但是派往華府附近地區，並不是要求軍隊進入首都；當時川普獲悉很多人抗議佛洛伊德之死後，氣到臉色發紅，大聲抱怨這些人的抗議行動，我必須試著盡量把川普的思緒拉回正軌，才能避免我最不想看到的場景發生」。

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)也在艾思博爆出上述言論前，指川普在抗議浪潮時說出的一些較為偏激的言論，如呼籲執法部門把抗議者全部逮捕歸案，並「敲碎他們的骨頭」。

事實上，川普執政末期部分偏激言論引起多黨內人士不滿；在公開與川普決裂後，艾思博此舉還得到聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)、熊恩(John Thune)和布朗(Mike Braun)等人的支持。

艾思博為前任國防部長，出版回憶錄依規定須於出版前先送國防部審查，以確定書中沒有揭露任何機密；據悉這本回憶錄已通過國防部審議，部分審議這本書的人表示曾親耳聽聞川普說過「開槍打抗議者的腿」，因此艾思博的相關指控屬實。