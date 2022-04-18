無懼俄最後通牒 烏軍死守馬立波「戰至最後一人」

占領進駐馬立波市的俄軍12日在街上巡邏。俄國國防部17日公開勸降，要求仍堅守馬立波市的烏軍放下武器，就能保命。但投降時限已過。(Getty Images)

儘管俄軍已對馬立波守軍下達最後通牒，烏軍仍不為所動，死守馬立波。圖為接受過盟國反坦克火箭訓練的烏克蘭軍人，近日都被調到烏東戰區。(美聯社)

俄羅斯軍方16日對烏克蘭 東南部戰略港都馬立波(Mariupol)守軍下達最後通牒，但烏克蘭守軍在過了17日的時限後仍不為所動，誓死捍衛搖搖欲墜的馬立波；烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)表示，馬立波的烏軍將戰至最後一人；烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)則說，馬立波是「紅線」，俄軍若持續攻擊馬立波，所有的和談努力將付諸流水。

俄軍封城 誓言一一揪出烏克蘭士兵

馬立波市長顧問安德魯申科(Petro Andruishchenko)17日透過Telegram表示，俄軍已宣布18日將封鎖進出馬立波的通道，警告躲在亞速鋼鐵廠(Azovstal)的烏克蘭士兵將會被一一揪出。

安德魯申科表示，俄軍設立通道，要求平民排隊取得許可才能通行，「數百位平民已排成一列，準備領取通行證，若無通行證無法在市內各區行動或上街。」

安德魯申科16日表示，俄軍宣布馬立波「18日起禁止所有人員進出，各區移動禁令將持續一周」，俄軍將「過濾」城內的所有男性身分。

有線電視新聞網(CNN)報導，烏克蘭與美國官員指控俄軍在占領的平民區執行過濾調查，不僅記錄平民的生物辨識資訊，沒收手機，甚至違背平民意願強制送往俄國 ；馬立波官員指俄軍的行徑，是為了掩飾他們在當地犯下的戰爭罪證據。

烏南港都馬立波市，儘管已被俄軍炸成廢墟，但仍拒向俄軍投降。(美聯社)

被俄軍炸死的馬立波市民倒斃在街邊，無人理會。(美聯社)

俄國國防部 日前對被包圍在亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍下達最後通牒，勸士兵放下武器投降以保命；莫斯科時間17日早上6時的時限過後，烏克蘭守軍仍不動於衷。

俄軍估計，占地逾4平方英里的鋼鐵廠內隧道縱橫，約有2500名烏克蘭士兵和約400名外籍傭兵。

烏克蘭總理什米加爾17日接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)訪問時說，「我們絕對會戰到最後，並戰勝這場戰役；烏克蘭準備盡可能透過外交解決問題，但我們無意投降。」

一名男子站在被俄軍炸的廢墟馬立波市公寓大樓。(美聯社) 41歲的利維夫男子尼可拉，13日在火車站比出愛心手勢，送四歲的女兒與妻子逃難前去波蘭。(美聯社)

在俄軍準備進攻俄語區頓巴斯(Donbas)之際，烏克蘭國防部副部長馬烈爾(Hanna Malyar)形容馬立波「是抵禦烏克蘭的盾牌」。

「抵抗終將被殲滅」俄籲放下武器可保命

俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)下達最後通牒時說：「那些持續抵抗的人，終將被殲滅。」

「馬立波是紅線」烏：俄持續攻擊 和談將終結

烏克蘭外長庫列巴17日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時表示，馬立波的情況慘烈且令人心碎，俄國持續踩紅線，可能終結試圖透過磋商達成和平的所有努力。

庫列巴表示，烏克蘭最近幾周與俄國進行「專家層級」的會談，希望達成和平的政治解決辦法；庫列巴重申烏克蘭總統澤倫斯基的說法，稱殲滅馬立波的守軍，將是阻礙和平的紅線。