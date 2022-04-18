重回冷戰 美歐制定新戰略 孤立、弱化莫斯科

美歐正在籌擘烏俄戰後的歐洲局勢，將長期孤立俄國，重啟冷戰。圖為拜登總統3月24日布魯塞爾參加北約組織峰會，應因普亭侵略烏克蘭的戰爭。(Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭近兩個月，拜登政府與歐洲盟邦已開始制定全新戰略，擘畫中的新世局將不再與俄國 共存合作，反要長期積極孤立、弱化莫斯科；美、歐重新制定的政策，由國防、金融、貿易及國際外交都會向莫斯科擺態，此舉也代表西方世界既因應中國威脅，又重返圍堵、反制「俄國對歐洲的挑戰」。

西方陣營 怒火指向普亭

華盛頓郵報17日報導，報導指出，西方陣營正持續修訂幾份具深遠影響力、將在未來幾個月提出的文件。

北約組織(NATO)、歐盟 、美國國防部及國務院、歐洲盟邦相關部會都在起草藍圖，準備不再與俄國共存共事，怒火先是指向俄國總統普亭；拜登3月下旬說，不能讓普亭繼續掌權；歐盟高級外交官員指出，雖不能說要俄國政權更迭，但以普亭這樣做法，很難想像能有穩定光景。

拜登政策 俄中等量齊觀

但醞釀的的新戰略遠不止針對普亭；拜登的第一份「國家安全戰略」(National Security Strategy)很可能會大翻修，原構想本來只在對付中國、重振美國國力，但五角大廈3月以機密呈送給國會的新版本，已把俄國對歐洲的挑戰排到與因應中國威脅等量齊觀。

北約2010年以來的首份戰略概念文件，原本想與俄國建立真正的戰略夥伴，但北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)4月初表示，與俄國有意義的對話現已不在考量之列。這份北約自2010年以來的首份戰略概念文件，將於6月馬德里峰會公布。

禁俄油氣 歐盟定時間表

同時歐盟已勾勒計畫，把自己對俄國天然氣的依賴到今年底前減少三分之二，2030年以前完全不再由俄國進口化石燃料；荷蘭外長胡克斯特拉(Wopke Hoekstra)近日表示，此舉不僅因侵烏戰爭而制裁俄國，而是要確保完全擺脫俄方的石油、天然氣；對一些歐洲國家，耗時只需數個月，但另些國家可能要花幾年，但荷蘭等國對此認真無比。

國防預算 北約大幅增加

北約盟國已宣布國防預算要大幅增加，持續到未來很久；據估芬蘭及瑞典在北約6月於西班牙馬德里峰會舉行之前，就會申請加入。

目前少有西方領袖有意揣測當前俄烏戰爭何時、如何結束；但長期戰略正在制定，盟國持續升高對俄國的制裁，繼續送武器到烏克蘭，另部署數萬部隊到北約防區東緣。華郵訪問八位美方國防、外交官員，據其表示，按目前設想，這類措施很多都會變成常規。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)日前在國家廣播公司「會見媒體」節目表示，到最後美、歐盟邦會見證烏克蘭自由且獨立、俄國削弱且孤立，而西方更團結果決，這三項目標都放眼可及。