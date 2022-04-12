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歐盟禁俄石油？德仍遲疑不決 OPEC表態「拒絕增產」

編譯柯立偉／綜合11日電
歐洲多國考慮擴大制裁俄國，愛爾蘭一名藝術家畫了烏克蘭總統澤倫斯基肖像的壁畫。（美聯社）
歐洲多國考慮擴大制裁俄國，愛爾蘭一名藝術家畫了烏克蘭總統澤倫斯基肖像的壁畫。（美聯社）

隨著俄軍在烏克蘭屠殺平民的惡行曝光，原本與美國不同調、不願意就俄國能源實施制裁的歐洲諸國現已在考慮要擴大制裁範圍，將俄國的石油、天然氣等能源列入禁運名單；包含愛爾蘭、立陶宛、荷蘭等國外交部長11日表示歐盟正在起草相關議案，但目前尚未達成禁運協議，且態度最為關鍵的德國對此事並不積極。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)表示，日前在盧森堡召開的部長理事會中，大多數國家都贊成對俄國進一步制裁，但以德國為首的幾個重度仰賴俄羅斯能源的國家，如保加利亞、匈牙利等則擔憂加強制裁會對自身經濟造成打擊，因此不置可否，不過德國仍表態支持向烏克蘭提供更多軍備，協助抵抗俄軍入侵。

此外，歐洲議會也在上周通過不具拘束力的決議，支持歐盟政府對俄禁運石油；波瑞爾說：「我之前就說過這種事『遲早會發生』，因此歐盟沒有什麼不可能的對俄制裁措施，包含禁運石油與天然氣。」

然而，歐盟對俄的能源制裁需得27個成員國一致同意才能啟動，這項高門檻無形中為歐洲各國在能源禁運議題上能否一致抗俄埋下變數；德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)就指出，應先制定「全面擺脫俄國能源依賴」的相關計畫，才能討論對俄祭出石油禁運措施；因此歐盟官員認為，態度關鍵的德國對能源禁運並不積極。

一旦歐盟真的向俄國祭出石油禁運的制裁，找到能夠填補能源缺口的石油來源就非常重要；不過，石油輸出國家組織(OPEC)發表聲明，表示OPEC無法取代俄國石油，並暗指OPEC暫時沒有增產打算。

OPEC秘書長巴爾金都(Mohammad Barkindo)11日在維也納與歐盟官員就石油增產的議題進行磋商後，會後發表聲明說：「考慮到當前國際政治氛圍，短期內俄國平均每日石油出口量可能減少約700萬桶，再加上現在各國對石油需求殷切，OPEC的石油產量不可能彌補如此大規模的損失。」

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