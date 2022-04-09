我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

「從小夢想當小兵」48歲烏軍鋼鐵總司令 抗俄大功臣

編譯潘勛／綜合8日電
年僅48歲的烏軍總司令扎盧日內率軍保衛首都基輔市，守住大部分主要城市，擊退來犯的俄軍，戰功彪炳，被稱「鋼鐵不破扎盧日內」。(取自烏軍官網)
年僅48歲的烏軍總司令扎盧日內率軍保衛首都基輔市，守住大部分主要城市，擊退來犯的俄軍，戰功彪炳，被稱「鋼鐵不破扎盧日內」。(取自烏軍官網)

俄羅斯2月24日起入侵烏克蘭，外界本以為烏國軍隊幾天內就會被摧毀殆盡，但在烏軍總司令扎盧日內(Valeriy Zaluzhnyy)上將協調統率下，烏軍迄今不僅重創俄軍，還迫使俄軍放棄圍攻大城的計畫，倉惶撤退；如果可以把烏軍至今驚人的軍事勝利歸功給一個人，那必是扎盧日內無疑。

歌謠傳頌：鋼鐵不破扎盧日內

Politico政治網站8日報導，扎盧日內目前軍功彪炳，率其他將領一起成功保衛首都基輔市，守住大部分主要城市，擊退來犯的俄軍；出身軍事世家、年僅48歲的他把一切歸功給2021年任命他出任總司令的烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)，但外界認為兩人必將一起名留青史；烏克蘭歌謠甚至歌頌起「鋼鐵不破扎盧日內」。

烏軍總司令扎盧日內年僅48歲，出身出身軍事世家。(取自烏軍官網)
烏軍總司令扎盧日內年僅48歲，出身出身軍事世家。(取自烏軍官網)

靈活作戰 讓俄軍苦陷烏國泥淖

扎盧日內很多方面可代表新一代烏克蘭將領，他們在頓巴斯地區與親俄分離分子鏖戰八年，淬練軍事經驗；不在前線時，則參與北約(NATO)在全歐洲的軍事演習，磨掉蘇聯僵硬軍事訓練留下的威權鋒芒，變得更圓滑。

新一代烏軍將領與北約共事，留心於軍事專業，有志於西方準則，共同打造出去中心、敢授權、更靈活的作戰方式，更勝於俄國模式，才讓俄軍苦陷於烏國泥淖。

早在2021年9月，比拜登政府大聲警告俄國在邊界增兵、可能入侵還早兩個月，扎盧日內便開始為俄軍進攻預做準備；他表示自就任總司令以來，便認為俄軍可能全面入侵；烏國部隊的任務不是等天上掉饀餅，而是枕戈待旦，為戰爭爆發預做準備。

帶領烏克蘭三軍 早已做好準備

扎盧日內指出，烏國三軍與包括北約的西方盟友進行一系列演習，做足準備，想嚇阻俄軍，別起意入侵烏國；等到今年1月，扎盧日內向北約軍事委員會報告，說烏軍已做好準備。他表示，自己告訴盟友們，自2014年克里米亞戰爭以來，烏克蘭軍隊便戮力於戰備。

克里米亞戰後幾年，美、英、加、波蘭及立陶宛等北約盟國在烏國西部開設訓練中心，包括特種作戰訓練；演訓之外，再加上於頓巴斯區對付俄軍及親俄分離勢力，讓烏國分散而軍力較小的各區司令官能自行思考，敢於打破蘇聯從上到下的指揮統御方式，才避免俄國部隊在烏國境內癱瘓，高階將領趕赴前線而戰死的窘況。

美軍要求匿名將領表示，烏國將士做到彈性靈活，調適得更好，用以往做不到的方法因應俄軍攻勢，相形下俄軍墨守於大軍團大火力進攻，目前戰局發展不順，全囿於作戰計畫僵硬。

扎盧日內過去曾在接受軍事新聞網站ArmyInform訪問時表示，成為一名士兵是他兒時的「夢想」，而他從未想過成為一名最高指揮官。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 俄國 拜登

上一則

歐洲內鬨？法總統回嗆波蘭總理「反猶太極右派」

下一則

博羅江卡2大樓廢墟驚現26屍 布查墳塚已找到164遺體

延伸閱讀

俄軍遭爆部隊協調太差 前線指揮權改由他管

俄軍遭爆部隊協調太差 前線指揮權改由他管
影／俄軍戰火摧殘 柴可夫斯基於烏克蘭故居成廢墟

影／俄軍戰火摧殘 柴可夫斯基於烏克蘭故居成廢墟
影／烏東車站遭火箭攻擊增至50死 屍體橫躺街頭

影／烏東車站遭火箭攻擊增至50死 屍體橫躺街頭
世衛證實烏克蘭逾百醫護遇襲 籲持續援助馬立波

世衛證實烏克蘭逾百醫護遇襲 籲持續援助馬立波

熱門新聞

俄國入侵烏克蘭以來折損多名高階將領，被寄予厚望的精銳部隊第331近衛軍空降團，其指揮官蘇哈列夫上校被證實上月13日在烏克蘭陣亡。（擷取自推特）

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

2022-04-02 13:22
俄羅斯總統普亭和國防部長蕭依古2017年在圖瓦釣魚。(Getty Images)

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

2022-04-02 11:10
眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

2022-04-03 18:08
德國前總理梅克爾(左)和法國前總統沙克吉(右)。(美聯社資料照)

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

2022-04-04 14:25
俄軍撤出基輔地區後，加強攻擊烏東城鎮。烏克蘭總統澤倫斯基7日呼籲北約國家支援更多武器以及對俄實行更嚴厲制裁。圖為烏軍走過被摧毀的俄軍坦克。(美聯社)

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

2022-04-07 21:46

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬