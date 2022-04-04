烏克蘭布查大屠殺影像震撼 美歐研擬加強制裁

基輔郊外布查鎮被俄軍佔領期間屠殺鎮上平民百姓。圖為美聯社記者親眼見到布查鎮上許多未掩埋的男性屍體，有的雙手被綁在背後。(美聯社)

※內含強烈影像可能引起不適

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)3日對烏克蘭 首都基輔西北方城鎮布查(Bucha)平民屍體的影像「備感震驚」，呼籲啟動獨立調查追究責任；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)3日表示，布查平民遭俄羅斯軍隊屠殺，凸顯各國政府對俄制裁力道不足。

白宮已討論「二級制裁」

華盛頓郵報引述兩名知情人士的話指出，拜登總統與官員已經開始討論加重制裁俄羅斯的行動，但制裁範圍與行動還不清楚。

報導指出，此前美國資深官員曾討論過「二級制裁」(secondary sanctions)，意即針對與俄國 有貿易往來的第三方國家與實體，縱使相關交易不存在任何美國連接點，仍可額外制裁。此外，拜登政府也可能對俄羅斯經濟部門實施制裁。

聯合國秘書長古特雷斯。(美聯社)

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)呼籲追究俄國總統普亭的責任並加強制裁，德國國防部長布雷特(Christine Lambrecht)則表示，歐盟必須討論停止進口俄國天然氣；義大利外交部長迪馬尤(Luigi Di Maio)呼籲全面停止進口俄國石油與天然氣；英國首相強生(Boris Johnson)稱俄國攻擊基輔附近城鎮平民的行為「卑鄙」(despicable)。

基輔郊外布查鎮被俄軍佔領期間屠殺鎮上平民百姓。圖為美聯社記者親眼見到布查鎮上許多未掩埋的男性屍體，有的雙手被綁在背後。(美聯社)

基輔郊外布查鎮被俄軍佔領期間屠殺鎮上平民百姓。圖為美聯社記者親眼見到布查鎮上萬人坑，有的平民屍體露出一支手。(美聯社)

官員及目擊者指俄軍在布查殺害近300名平民翌日，古特雷斯3日推文寫道「我對布查居民遭殺害的景象備感震驚，獨立調查究責很重要。」

俄國國防部否認俄國部隊在布查殺害平民，稱目前釋出的遺體影片及照片是基輔政府的「另一宗挑釁行為」，以及西方媒體的宣傳手段。

澤倫斯基3日譴責俄國在烏克蘭進行種族屠殺，形容既有制裁的力道顯然不足；他透露，西方國家基於俄軍在布查的殘暴行徑，將對俄國祭出新一輪制裁。

德國政府同日表示，西方國家同意對俄國實施出更多制裁，細節將在未來幾天宣布。

俄國入侵烏克蘭遭國際制裁，經濟面臨1991年蘇聯解體以來最大的衰退危機。

義大利外長：不排除禁止俄國能源

德國總理蕭茲表示，「普亭及其支持者必須為其行為承擔後果。」德國防長蘭布雷特則說，歐盟必須討論停止進口俄國天然氣；俄國供應歐洲所需天然氣的40%。德國身為歐洲最大經濟體，迄今拒絕對俄國能源實施禁運，稱俄國與歐洲國家的經濟相互依賴。

國際對烏克蘭基輔郊區查克鎮上大批平民遭到俄軍屠殺慘案，表示震驚，難以接受。德國總理蕭茲3日在柏林表示，對俄軍犯下此一慘案必須要調查清楚，水落石出。(Getty Images)

義大利外長迪馬尤表示，布查事件「掀起眾怒，將導致新一波制裁」，不排除「數小時後開始討論，禁止從俄國進口碳氫化合物」。

英相強生則譴責俄國「卑鄙攻擊」基輔附近城鎮的平民，矢言正義未獲伸張便不罷休，並會讓普亭及俄國部隊為其在布查及伊爾平(Irpin)殘殺平民的行為付出代價。

基輔郊外布查鎮被俄軍佔領期間，無電無水。烏軍2日收復布查鎮後，一對夫婦3日在戶外生火做飯。(美聯社)