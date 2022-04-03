澤倫斯基拒降：烏只接受勝利 和平協議交由全民公投

烏克蘭總統澤倫斯基(左)1日接受福斯新聞網(Fox News)專訪指出，烏克蘭只有贏得勝利，全國才會接受，與俄國達成和平協議也將交付全民公投。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)在1日夜間接受福斯新聞網(Fox News)專訪時指出，面對俄羅斯入侵，烏國絕不會投降，放棄領土也不在考量之列，只有勝利，全國才會接受，與俄國達成和平協議也將交付全民公投。

福斯新聞網2日刊出獨家採訪澤倫斯基內容；特派記者拜爾(Bret Baier)詢問當前戰爭將如何結束時，澤倫斯透過口譯回答說：「真理的勝利，意味烏克蘭國家及烏克蘭人民的勝利。當前問題在戰爭何時結束；這個問題令人痛苦。除了勝利，烏克蘭人民不接受任何結果。」

來源：Fox News

「不會放棄烏國領土」

拜爾再問澤倫斯基同意以什麼來換取與俄國達成和平協議，尤其是割讓烏國領土給俄國。澤倫斯基表示，烏國領土不會來拿做買賣，領土完整及國家主權不在和談範圍內。

澤倫斯基表示，烏國正在尋求「主要國家」的承諾，假如同意與俄國達成協議，降低戰爭態勢，烏克蘭安全要能獲得保護；他重申自己相信，烏國若加入北約(NATO)，會讓北約受益，但北約不想接受烏國加入。

俄烏戰爭露出停戰的曙光，但許多烏克蘭士兵在保家衛國的戰爭中為國捐軀。圖為2日烏軍士兵將一面國旗交到一位年邁母親手中時，她失聲痛哭。她的40歲兒子在戰爭中陣亡。（路透）

「北約不納烏是錯誤」

澤倫斯基話鋒一轉指出，北約不納入烏克蘭可謂錯誤，原因在烏國不是弱國，可以讓北約遠為強大；烏克蘭不會要北約付代價而讓自己變得更強，烏國不是累贅，反而是強大火車頭；他深信烏克蘭是歐洲大陸重要的組成部分之一。

澤倫斯基另表示，自己與拜登 總統談過，樂見美國加入安全協議，提供長期安全給烏國，因應未來俄國再入侵烏國的可能性，目前美國正在考慮這項提議。

澤倫斯基指出，俄羅斯總統普亭貪得無厭，西方國家給什麼，普亭都要，而且胃口只會愈來愈大；普亭會繼續侵略烏國以外的歐洲，拿到他想要的東西，只有遇到阻擋才會收手。

「請美提供戰機導彈」

福斯新聞詢問澤倫斯基是否認為拜登總統希望看到烏克蘭獲勝，抑或拜登政府碰到普亭將敗會放大招，就心懷恐懼，澤倫斯基表示他對拜登有信心，拜登跟真正的美國公民一樣，希望並要求真理獲勝，而真理站在烏克蘭這一邊。

澤倫斯基要求美方提供導彈、戰機等重武器，別只給防彈背心及頭盔；美國無法提供F–18、F-19之類的先進戰機沒關係，只要給老式蘇聯軍機就行，讓烏國可以捍衛自己。

烏軍收復基輔郊區布查鎮後，赫然發現街道屍首遍地。目擊者說，這正是俄國犯下戰爭罪的證據。（路透）