房貸利率飆升衝至5%指日可待 買房熱度仍不減

儘管房貸利率快速上升，但房市依舊熱絡，今春買房恐大不易；圖為新罕布夏州一棟已售房屋，正等待辦理手續。(美聮社)

全國房市最廣為使用的貸款 方案─「30年期固定利率 房屋抵押貸款」(30-year fixed mortgage)截至31日已升至4.67%，為2018年12月以來新高；但是房市供不應求的情勢並未改變太多，口袋不夠深的民眾想在今春覓得一屋依然不容易。

華爾街日報(WSJ)報導，目前該房貸方案利率衝至5%附近已是指日可待，鑒於新冠疫情期間跌落谷底的利率數字，以及當前的通膨情勢，利率上升並不意外，但是上升速度出乎外界預料；今年年初時利率還只有3.22%，上周時則是4.42%。

房貸利率通常與房市熱絡程度呈反比，但是當前可能有所不同，許多跡象顯示聯準會的升息前景以及房貸利率上升，至少到目前為止，還未顯著改變房市供不應求的格局。

房貸銀行家協會(Mortgage Bankers Association，MBA)的數據顯示，渴望購屋的房貸申請件數仍在過去四周呈現上升趨勢；衡量放貸方借款意願的「可獲信貸指數」雖然低於近期高點，但仍為去年5月以來新高，且自2月以來也呈上升趨勢。

房市供給無法追上需求的情勢依然改變甚微，全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)的數據顯示，按當前房屋銷售速度，現有房屋供給會在1.6個月後耗盡，為史上最低數字。

這些數字在在都反映出，口袋不夠深的民眾現在想買房有多困難；另一方面，面對節節上升的房價 及利率，現在不少放款機構翻轉疫情時大幅提高信用標準的政策，以擴大可放貸的對象。

此舉一方面可以繼續提振金融機構的放款業務，也能緩解購屋者因房價大漲而受到的衝擊；但是對許多民眾來說，當前的房市格局依然會使其負擔沉重。

亞特蘭大聯邦準備銀行(Fed Atlanta)的近期數字顯示，若購入全國處於房價中位數的房子，則全國家庭每個月須繳納的房貸占收入比率，中位數為34%，為2008年11月以來新高。

金融機構Homepoint總裁舒梅克(Phil Shoemaker)就表示，若要緩和房市需求，利率還需要「相當幅度地上調」。