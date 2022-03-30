11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭 一個多月後，俄烏和談29日露出曙光，俄羅斯宣布將大幅減少在烏克蘭首都基輔和北部城市切爾尼戈夫周圍的攻勢，以利和談，烏克蘭提議成為中立國，將烏國的安全保障國際條約化，由美中俄在內11國共同擔保；雙方談判代表都鬆口可能安排俄烏領導人普亭 與澤倫斯基會面。

俄烏談判過程並不順利，在土耳其伊斯坦堡的會談後，雙方代表分別承認有些「建設性」或「進展」；土國外長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)說，俄烏達成迄今最有意義的進展，特別是在盡快停火、達成永久政治解決方案的優先要務上。

烏克蘭提出11國安全保障換取烏國中立和承諾不讓外國軍隊在境內駐軍和設立基地；烏克蘭代表團表示，這是一項國際條約，所有簽名的安全保人都必須分別通過國內法承諾「聯合保護烏克蘭中立」，類似於北約的集體防禦承諾，但有著更嚴格的啟動機制。

烏克蘭設定的共同擔保國包含聯合國安全理事會常任理事國(英國、俄國 、法國、美國與中國)、德國、加拿大、義大利、波蘭、土耳其和以色列。

烏克蘭還提議，未來15年就克里米亞的地位與俄國協商，任何協議須經烏國人民公投同意，而且唯有在完全停火時才生效；2014年俄國併吞克里米亞之後，烏克蘭投票通過放棄中立地位，並尋求加入北約。俄方代表承諾將烏方提議帶回莫斯科。

烏方代表、總統府顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)會後告訴媒體，雙方就新安全擔保體系磋商；他說「我們希望有一套可行的國際機制」、「安全保障協議將保持開放，若其他國家願加入，它們有權這麼做」。基輔已經與可能的擔保國進行商討，其中有些對此已有共識，正在等待它們正式同意。

俄方代表、俄國國防部副部長佛明(Alexander Fomin)會後對媒體說，基於烏克蘭中立與非核地位協議談判進入實務階段，俄國將大幅減少在基輔和基輔北方的切爾尼戈夫(Chernihiv)周圍的軍事活動，「以增加互信，為將來談判和簽署協議創造必要條件」。

此外，俄國代表團對國營媒體俄新社表示，準備加快普亭與澤倫斯基會面的時間表，考慮在雙方外交部長簽署和平協議的同時，普亭與澤倫斯基舉行會談。

對於俄國的說法，拜登總統29日說，等著看吧，美歐洲領袖在29日稍早的電話會議上已達成共識，要眼見為憑；他說，在真正見到實際行動前，不會相信俄國聲明的任何一個字。

此外，拜登說，美國將持續制裁俄國，並援助烏軍自我防衛抵抗侵略。

美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)在聯合國安理會會議表示，希望普亭認真致力於正在進行的和談，美國注意俄軍的所作所為，而非俄羅斯說了什麼。

烏克蘭總統府顧問、首席談判代表波多利雅科在會談後表示，未來和平協議要有國際保證監督機構。(Getty Images) 幕後為俄烏和談奔走的俄羅斯富豪阿布拉莫維奇(後)，疑似本月3日遭人下毒，29日出席在伊斯坦堡的俄烏會談。(Getty Images) 俄國侵略烏克蘭一個多月後，在土耳其穿針引線下，29日雙方在伊斯坦堡舉行第一次有明確進展的和談，普亭與澤倫斯基有可能會面。圖為在土耳其總統厄多安(中)主持下，烏方代表(右)與俄方代表(左)隔桌會談。(美聯社)