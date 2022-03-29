推翻普亭政權？拜登：只表達義憤

美國總統拜登28日他在白宮澄清，他並非要推翻普亭，他在歐洲說「這個人不能再掌權」，只是表達內心義憤；但他不道歉，也不撤回這些話。(美聯社)

美國總統拜登 28日在白宮表示，他之所以說「俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)不能繼續在位掌權」，只是表達個人的「義憤」(moral outrage)，不意謂美國將以任何方式拉下普亭；拜登並説，北約(NATO)依然團結強大，美國外交政策不變，也不願與俄國 直接作戰或核戰。

「我就是表達我對此人(普亭)暴虐行徑的義憤，他不應該繼續掌權，就像是壞人不應該繼續作惡一樣。」拜登還原當時背景表示，有過半烏克蘭孩童因普亭侵略流離失所，他才剛剛探視這些難民家庭，因此有感而發。

拜登26日在波蘭華沙受訪時談到普亭說，「看在老天爺的份上，不能繼續讓這個人掌權。」馬上被質疑美國有意推翻普亭政權，拜登和白宮當天否認並澄清這句評論，失言效應仍在延燒。

不僅俄羅斯反彈，共和黨籍參院外交委員會首席議員芮胥(Jim Risch)批拜登拿石頭砸自己的腳；法、德領導人或切割或緩頰，法國提醒別再以言語升高對俄情勢，德國則說，北約不尋求俄國政權更迭，這也不是美國總統的目標。

這句脫稿的評論引發軒然大波，拜登說，這是在對俄國人民喊話，陳述「俄國侵略行徑完全不可接受」的簡單事實；美國等西方國家的應對之道是強化北約團結，並盡力協助烏克蘭。

拜登說，無論是當時或是現在，他都不是在談政策改變，就是表達個人的義憤，而且他不會為此道歉。

但記者仍質疑，拜登深諳美國總統的政策影響力之大，為何會說出引起爭議的「個人感受」？拜登說，這很荒謬，沒有人會相信美國要拉下普亭；此外，在俄烏衝突期間，他多次重申不願與俄羅斯爆發意外戰爭，美國不願與俄陷入直接作戰或核戰。

拜登否認這句話造成局勢緊張，他說，其他歐洲領導人或許可能有點質疑，但絕不會弱化北約，北約從未如此強大過。

俄羅斯克里姆林宮回應拜登，「普亭是否下台，要俄羅斯人民決定，不是由白宮決定」。(路透)