拜登訪波蘭 俄軍下馬威砲轟烏波邊界大城 至少5傷
烏克蘭西部大城利維夫(Lviv)一處燃料儲存設施26日遭兩枚俄羅斯飛彈攻擊，造成至少五人受傷；美聯社指出，俄烏戰事集中烏東，但俄國選在拜登總統抵達波蘭訪問之時，給烏克蘭下馬威，顯示俄國有能力空襲烏克蘭任何地區；烏北城市切爾尼戈夫(Chernihiv)連夜遭空襲，居民驚恐躲在地下室，擔心成為下個(遭戰火摧毀的)馬立波(Mariupol)。
利維夫州長柯齊(Maxym Kozytsky)在臉書(Facebook)發文表示，首波攻擊有兩枚俄國飛彈擊中利維夫東北部工業區，至少五人受傷；第二波攻擊間隔數小時發生，郊外發生三起爆炸，軍事儲油設施和工廠遇襲。
原本難民天堂 也響空襲警報
柯齊表示，警方事後在其中一處爆炸現場，逮捕一名可疑男子，此人用手機拍下火箭攻擊目標的過程；警方還在他的手機中發現許多當地檢查哨的照片，這些照片發送給兩個俄國手機號碼。
俄烏開戰以來，利維夫成為20萬名難民的天堂，這個距離波蘭邊界僅不遠的城市大致未受烽火影響，但當地飛機維修廠18日遭空襲，26日又在拜登訪問波蘭之際遇襲。
從哈爾科夫(Kharkiv)逃到利維夫的34歲資訊工程師奧拉納‧烏克尼斯(Olana Ukrainets)說：「當我來到利維夫時，我很確信所有空襲警報都會是虛驚，有時在夜裡聽到警報，我還是待在床上；今後我改觀了，每次都應該躲好，沒有一個城市是安全的。」
利維夫原有70萬居民，不少覺得此處不再安全者動身前往鄰國波蘭。
拜登26日造訪波蘭，並在首都華沙會晤難民，華沙距離邊境很遠。
切爾尼戈夫 恐成馬立波第二
俄烏戰事進入第二個月，俄軍持續圍攻烏北城市切爾尼戈夫，躲在地下避難的居民夜裡聽見砲聲隆隆，白天才敢冒險在遠處爆炸聲響中，外出尋找所剩無幾的飲用水和糧食。
切爾尼戈夫遍地橫屍，情況雖然還沒像同樣遭圍攻的烏南戰略港都馬立波那麼慘，但切爾尼戈夫的居民每天聽著空襲爆炸此起彼落，依然害怕。
38歲的卡茲默查克(Ihar Kazmerchak)說：「每晚在地下室，人們想著同一件事，切爾尼戈夫會變成下個馬立波。」
卡茲默查克利用僅存的手機電力和微弱訊號，與美聯社記者通話，稱當地沒水電和暖氣，藥局的醫療資源短缺清單越來越長。
俄軍轟住宅區 蓄意摧毀學校
卡茲默查克拎著空水桶上街，在水車抵達時，排隊取水；他說：「糧食快耗盡，空襲與炸彈卻不停。」
切爾尼戈夫坐落德斯納河(Desna)和聶伯河(Dnieper)之間，兩國開戰以來便是俄國部隊從白俄羅斯進軍烏克蘭的主要道路之一。
切爾尼戈夫市長艾楚申科(Vladyslav Atroshenko)表示，該市原有28萬居民，近半數已逃離，數百人罹難；俄軍趁天晴從低空轟炸住宅區，蓄意摧毀學校、幼兒園、教堂、民宅和足球場等平民基礎設施。
俄軍16日炸斷切爾尼戈夫跨越聶伯河通往基輔的橋樑，18日再轟該橋讓行人也無法通行，切斷人們糧食與醫療補給通道。
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