拜登訪波蘭 俄軍下馬威砲轟烏波邊界大城 至少5傷

拜登總統26日訪問波蘭並探訪烏克蘭難民時，俄羅斯軍隊以飛彈攻擊烏波邊界的烏克蘭城市利維夫的一個燃料儲存設施，造成至少五人受傷。圖為利維夫受襲後燃起熊熊大火。（Getty Images）

烏克蘭 西部大城利維夫(Lviv)一處燃料儲存設施26日遭兩枚俄羅斯飛彈攻擊，造成至少五人受傷；美聯社指出，俄烏戰事集中烏東，但俄國 選在拜登總統抵達波蘭訪問之時，給烏克蘭下馬威，顯示俄國有能力空襲烏克蘭任何地區；烏北城市切爾尼戈夫(Chernihiv)連夜遭空襲，居民驚恐躲在地下室，擔心成為下個(遭戰火摧毀的)馬立波(Mariupol)。

利維夫州長柯齊(Maxym Kozytsky)在臉書(Facebook)發文表示，首波攻擊有兩枚俄國飛彈擊中利維夫東北部工業區，至少五人受傷；第二波攻擊間隔數小時發生，郊外發生三起爆炸，軍事儲油設施和工廠遇襲。

原本難民天堂 也響空襲警報

柯齊表示，警方事後在其中一處爆炸現場，逮捕一名可疑男子，此人用手機 拍下火箭攻擊目標的過程；警方還在他的手機中發現許多當地檢查哨的照片，這些照片發送給兩個俄國手機號碼。

俄烏開戰以來，利維夫成為20萬名難民的天堂，這個距離波蘭邊界僅不遠的城市大致未受烽火影響，但當地飛機維修廠18日遭空襲，26日又在拜登訪問波蘭之際遇襲。

從哈爾科夫(Kharkiv)逃到利維夫的34歲資訊工程師奧拉納‧烏克尼斯(Olana Ukrainets)說：「當我來到利維夫時，我很確信所有空襲警報都會是虛驚，有時在夜裡聽到警報，我還是待在床上；今後我改觀了，每次都應該躲好，沒有一個城市是安全的。」

利維夫原有70萬居民，不少覺得此處不再安全者動身前往鄰國波蘭。

拜登26日造訪波蘭，並在首都華沙會晤難民，華沙距離邊境很遠。

切爾尼戈夫 恐成馬立波第二

俄烏戰事進入第二個月，俄軍持續圍攻烏北城市切爾尼戈夫，躲在地下避難的居民夜裡聽見砲聲隆隆，白天才敢冒險在遠處爆炸聲響中，外出尋找所剩無幾的飲用水和糧食。

切爾尼戈夫遍地橫屍，情況雖然還沒像同樣遭圍攻的烏南戰略港都馬立波那麼慘，但切爾尼戈夫的居民每天聽著空襲爆炸此起彼落，依然害怕。

38歲的卡茲默查克(Ihar Kazmerchak)說：「每晚在地下室，人們想著同一件事，切爾尼戈夫會變成下個馬立波。」

卡茲默查克利用僅存的手機電力和微弱訊號，與美聯社記者通話，稱當地沒水電和暖氣，藥局的醫療資源短缺清單越來越長。

俄軍轟住宅區 蓄意摧毀學校

卡茲默查克拎著空水桶上街，在水車抵達時，排隊取水；他說：「糧食快耗盡，空襲與炸彈卻不停。」

切爾尼戈夫坐落德斯納河(Desna)和聶伯河(Dnieper)之間，兩國開戰以來便是俄國部隊從白俄羅斯進軍烏克蘭的主要道路之一。

切爾尼戈夫市長艾楚申科(Vladyslav Atroshenko)表示，該市原有28萬居民，近半數已逃離，數百人罹難；俄軍趁天晴從低空轟炸住宅區，蓄意摧毀學校、幼兒園、教堂、民宅和足球場等平民基礎設施。

俄軍16日炸斷切爾尼戈夫跨越聶伯河通往基輔的橋樑，18日再轟該橋讓行人也無法通行，切斷人們糧食與醫療補給通道。

拜登總統26日訪問波蘭並探訪烏克蘭難民時，俄羅斯軍隊以飛彈攻擊烏波邊界的烏克蘭城市利維夫的一個燃料儲存設施，造成至少五人受傷。圖為利維夫受襲後燃起熊熊大火。（路透）