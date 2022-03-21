澤倫斯基稱準備好與普亭協商 警告失敗將爆世界大戰

烏克蘭總統澤倫斯基20日以視訊對以色列國會演講。特拉維夫市街頭播出演講實況視頻。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)20日表示，自己準備好與俄羅斯總統普亭協商，但他警告，若是連想協商都辦不到，只怕俄烏戰爭會惡化成第三次世界大戰；澤倫斯基另責備以色列 有世上最強防禦導彈系統，卻不肯用來幫有猶太裔的烏國，以國外長拉皮德(Yair Lapid)含糊以對，只回應願「盡力幫忙」。

澤倫斯基20日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時表示，自己現在，還有兩年前，都做好準備，願與普亭協商；目前戰爭沒能協商是無法結束的；假如有機會，哪怕僅只1%，烏國也要抓住機會，自己會把協商成果公告周知，總之，烏國無辜百姓每天都在喪生。

澤倫斯基指出，俄軍此來是想鏟除、殺光烏克蘭人，烏國已展現國民及軍隊的尊嚴，能夠強力出擊、反擊，但很不幸，尊嚴保不住性命；因此他認為該不拘形式，抓住任何機會與俄國 協商，與普亭談判，但假如烏方百般努力都告失敗，意味此間戰火就是第三次世界大戰爆發。

澤倫斯基最新一波向外國求援時，用視頻連結向以色列國會發表演說，懷疑以色列不肯出售「鐵穹」(Iron Dome)飛彈防禦系統給烏國；「誰都知道貴國的飛彈防禦系統是最棒的；貴國肯定能幫我國人民，拯救烏克蘭人性命、烏國猶太裔人性命」。澤倫斯基自己就有猶太血統。

澤倫斯基再說，「可不可以請問，為何我國無法由貴國收到武器？為何以色列還沒強力向俄國實施制裁，也沒向俄國商業施壓？」

澤倫斯基向以國國會說，給或不給鐵穹防禦系統，選擇權在以國「兄弟姊妹們」、「以色列人民，你們的回應將影響自己的一生」。

澤倫斯基把俄軍侵烏比擬為二戰納粹德國想鏟除在歐猶太人；「聽聽莫斯科在講什麼話？聽聽俄國是怎麼又動用到那些字眼：終極解方」。俄國動武的藉口之一是要把烏克蘭「去納粹化」。

路透(Reuters)報導，以國外長拉皮德以書面回應澤倫斯基，但態度含糊，表示以國已送一套野戰醫院等人道救濟給烏國，另將「盡力幫忙」烏國人民。