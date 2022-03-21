美防長：俄軍動用極音速飛彈 不會改寫形勢

俄軍再次發射極音速飛彈攻擊烏克蘭境內目標。但美國防部長奧斯丁20日表示，俄軍「不會因此改寫形勢」。(美聯社)

俄羅斯 入侵烏克蘭已近一個月，現在俄軍聲稱已部署「極音速飛彈 」(Hypersonic missile)；國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)20日表示，俄軍「不會因此改寫形勢」；另一方面，美國現在也在加強極音速飛彈研發，不過重心是將其部署在西太平洋的軍艦上。

俄軍19日表示，已部署極音速飛彈，而且已經發射過兩枚，是為烏俄戰爭爆發以來首次動用此武器；目前尚無法核實俄軍的說法，若此事為真，代表俄羅斯迫使烏克蘭放棄與西方建立緊密關係的努力急遽升級。

奧斯丁20日在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)上說，若俄軍真的使用此武器，代表俄羅斯總統普亭可能要重振俄軍氣勢；奧斯丁還示警普亭正在改變入侵戰略，包括向平民發動攻擊。

不過奧斯丁也說，不認為俄軍動用極音速飛彈能夠「改寫形勢」。

極音速飛彈的定義是飛行速度在五馬赫以上，時速超過3800英里，除超遠程的洲際彈道飛彈外，其機動性及高速度讓現有的攔截系統難以抵禦，包括海軍的神盾系統(Aegis system)。

但是目前在極音速飛彈開發的進程上，美國落後於俄羅斯，而中國也在開發此類武器；聯邦眾議員庫柏(Jim Cooper)表示，1980年代美國有1萬多人參與研發極音速飛彈，但是現在卻缺少對此武器新技術的投資。

這讓美軍決定加速研發此武器，巴斯鋼鐵廠(Bath Iron Works)就在設計將極音速飛彈安置在朱瓦特級驅逐艦(Zumwalt-class)上，預計2023年底，搭載極音速飛彈的驅逐艦就會成軍，2028年後還要安置在維吉尼亞級(Virginia-class)潛艦上。

哈德遜研究所(Hudson Institute)軍事分析師克拉克(Bryan Clark)表示，海軍這些工程並不困難，只需要足夠的時間和金錢；克拉克還說，預料這些軍艦會部署在太平洋一帶，若中國試圖染指台灣的時候，可以起到威懾的作用。