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烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

俄兵餓到偷雞… 烏指俄無力推進 未來2周是關鍵

記者顏伶如╱綜合報導
俄羅斯入侵近月，但遭到烏克蘭軍民全力抵抗，進展有限，已呈膠著拉鋸戰。圖為靠近波蘭的西部城市利維夫利19日被俄軍轟炸，冒出滾滾濃煙。(美聯社)
俄羅斯入侵近月，但遭到烏克蘭軍民全力抵抗，進展有限，已呈膠著拉鋸戰。圖為靠近波蘭的西部城市利維夫利19日被俄軍轟炸，冒出滾滾濃煙。(美聯社)

華盛頓郵報指出，俄烏戰爭如何收場，未來兩周將是關鍵，除非俄羅斯迅速改善補給線、有效提振地面部隊俄軍士氣，否則所有開戰目標恐將都無法達成。

投降？馬立波：不可能

除首都基輔外，被俄軍轟擊最慘烈的烏克蘭東南港口大城馬立波(Mariupol)20日持續遭到轟炸，但俄軍仍沒有攻下馬立波。俄羅斯20日要求烏克蘭東南港口大城馬立波的民眾棄械投降，好讓當地遭受圍城之下「可怕的人道災難」得以落幕，但立即遭到烏克蘭拒絕。

一位母親20日在靠近波蘭的西部城市利維夫利火車站，緊緊擁抱剛從被俄軍轟炸的馬立波...
一位母親20日在靠近波蘭的西部城市利維夫利火車站，緊緊擁抱剛從被俄軍轟炸的馬立波市逃出來的兒子。(美聯社)

華盛頓郵報報導分析，俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭陷入膠著，俄軍也蒙受人員傷亡及軍備損失。

報導指出，西方國家政府官員及軍事專家表示，俄羅斯原本企圖征服烏克蘭，但戰爭發展卻可能出現僵局，由於俄軍準備不足，如今傷亡人數及武器損失都相當可觀；到目前為止，俄羅斯軍隊對於原本訂定的作戰目標，都未能完成任何一項。

俄軍每日傷亡約1000人

西方國家掌握情報顯示，俄軍攻打烏克蘭的戰爭最前線，在過去一周多的時間裡，幾乎沒有繼續突破，而俄羅斯官兵每日傷亡人數則在1000人左右。

烏克蘭總統府顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)宣稱，由於俄軍已沒有足夠戰力向前推進，烏、俄兩軍之間的前線「實際上呈凍結狀態」。 

社群網站上出現烏克蘭民眾分享的多支短片，內容顯示被燒得焦黑的俄羅斯坦克車，以及遭到遺棄的俄軍軍車部隊，還有俄羅斯死亡軍人的屍體、向烏方投降的俄羅斯軍人，以及餓到向烏克蘭農民偷竊雞隻的俄羅斯軍人。烏克蘭平民百姓遭受飛彈或火砲攻擊後慘死的照片，也在社群網站流傳。

馬立波難民20日抵達靠近波蘭的西部大 城利維夫利火車站。(美聯社)
馬立波難民20日抵達靠近波蘭的西部大 城利維夫利火車站。(美聯社)

俄羅斯2月24日對烏克蘭開戰以來，馬立波是遭受最嚴重轟炸的地點之一。根據估計，約有40萬居民被困在馬立波，幾乎斷糧、斷水及斷電。

俄羅斯國家國防管理中心(National Center for Defense Management)主任、一級上將米茲殷塞夫(Mikhail Mizintsev)20日發表聲明對馬立波的烏克蘭人喊話表示：「放下你們的武器。」聲明中說：「一場怕的人道災難已經發生。所有棄械民眾將獲得保證，能夠安全離開馬立波。」

米茲殷塞夫說，願意放下武器的民眾，莫斯科時間21日上午10時起，將可從馬立波東西兩側人道走廊撤離。

「烏克蘭真理報」(Ukrainska Pravda)報導，烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)則說：「根本不可能有任何投降或放下武器。」

勸降信 不如開人道走廊

韋列舒克說，俄羅斯對馬立波的投降喊話，顯然是「刻意操作」。她說：「與其花時間寫長達八頁的信件，不如直接打開人道走廊。」

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