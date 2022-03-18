奧運花滑女將劉美賢 父遭中國特工騷擾

劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

司法部 16日對五名涉嫌替北京當局跟蹤、騷擾、監視美國居民的中國特工提出指控，其中兩名受害人是美國奧運 花式滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)及其父親劉俊(Arthur Liu)；劉俊向美聯社透露，聯邦調查局(FBI)去年10月即警告他已成為中國特工行動的目標，而在北京冬奧 期間，國務院和美國奧委會並派員保護女兒的安全。

曾是中國政治難民的劉俊表示，聯調局去年10月聯繫他，就這些中國特工涉嫌參與的全球性「跨國鎮壓計畫」(Transnational Repression Schemes )向他發出警告。當時他16歲的女兒正準備參與2月的北京冬奧，為了不想嚇到女兒或分散她對比賽的注意力，他並未將此事告訴女兒。

劉俊說：「我們相信她很有可能入選奧運代表隊，聽到這件事真的非常害怕。」

哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞報導，司法部起訴五名在美進行特務行動的中國特工後，檢方16日在聯邦法院公開三起單獨刑事訴訟，指控被告跟踪、騷擾和監視居住在紐約及美國各地的中國公民。

檢察官表示，其中15日於紐約被捕的被告茲布里斯(Matthew Ziburis)，受雇監視劉家父女，他去年11月冒充國際體育委員會成員向劉俊索取他和女兒的護照影本，聲稱這是防疫旅行「準備檢查」。

劉俊接到電話時，心生疑慮，拒絕提供護照，茲布里斯威脅要延後或拒絕他們的國際旅行。茲布里斯的罪名包括串謀進行州際騷擾和非法使用識別身分手段；他被裁定以50萬元交保。

父女被列異議人士及家屬

劉俊說，他和女兒分別被列為「異議人士3」 和「家庭成員」；他表示，他讓女兒參加北京冬奧，就是反對中國的霸凌行為。劉美賢在奧運女子花式滑冰項目拿到第七名。

劉俊指出，「這是她的時刻，是她千載難逢參加奧運的機會。我不會讓他們阻止她前進，我會盡力確保她安全，也願意做出犧牲，讓她好好享受這一刻。我不會讓他們得逞，他們不能阻止我在任何地方表達我的意見。」

劉俊並表示，國務院和美國奧委會都保證，劉美賢在中國參賽時將受到嚴密保護並維護安全；至少有兩個人隨時護送她，「美國政府在保護她這方面做得很好 」。

女兒在京曾有陌生男子接近

劉俊說，首度造訪中國的女兒受到中國粉絲和媒體的熱烈歡迎，他們都把她看成是自己人，但透過這起間諜調查案，他得知中國掌握了女兒曾在Instagram發布一則有關中國侵犯維吾爾族人權的信息。劉美賢在奧運期間另曾告訴他，滑冰賽結束後的一個深夜，曾有一陌生男子人在自助餐廳接近她，請她去他的公寓。

劉俊提到，他二十幾歲時，曾在1989年天安門事件後抗議中共政府，遂以政治難民身分離開中國，最後定居灣區；劉俊說：「我知道中國政府將把他們的長手伸向世界任何角落，但我將繼續享受生活，過我想要的生活；不會讓這把我推倒，我不會讓他們成功。」

針對司法部起訴五名中國特工案，中國外交部發言人趙立堅17日表示，他不了解有關指控具體情況，但中國堅決反對美方無中生有的誹謗，「中國一直要求中國公民遵守東道國的法律法規，絕不會要求中國公民從事違反當地法律的活動；所謂的跨國騷擾計畫都是捏造的」。

16歲的劉美賢(Alysa Liu)是代表美國隊參加上個月閉幕的北京冬奧滑冰比賽的選手之一。圖為她2月15日在比賽中。(Getty Images)