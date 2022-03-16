俄「反制裁」拜登、美高官 白宮嗆：沒計畫去那度假

俄羅斯外長拉夫洛夫公布名單，制裁一批美國及加拿大政府高官。(美聯社)

俄羅斯 外交部15日將美國總統拜登、加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)和十多名美國現任及卸任官員，列入禁入俄羅斯黑名單(stop list)；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)回應表示，我們沒有去俄羅斯度假的計畫。

有趣的是，拜登全名為「Joseph Robinette "Joe" Biden Jr.」，但俄羅斯在聲明中，漏寫了「小」(Junior)字；路透指出，這樣形同制裁拜登的父親老拜登(Joseph Biden Sr.)，而非拜登本人。

寫錯美總統名字 挨嘲制裁了「老拜登」

莎奇也說：「拜登總統是小拜登，所以他們(俄國政府)可能制裁了他(已故)的父親，願他安息。」

俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)15日發聲明，宣布制裁拜登等12名美國現任與卸任官員，以及拜登的兒子杭特‧拜登 (Hunter Biden)，藉此報復拜登政府在俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動後的經濟制裁。

其他人遭俄羅斯制裁的美國官員包括，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)、白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)、中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)、白宮發言人莎奇、白宮國家安全副顧問辛赫(Daleep Singh)、美國國際開發總署(USAID)署長鮑爾(Samantha Power)、前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)、副財政部長亞德耶莫(Adewale Adeyemo)、美國進出口銀行(Export-Import Bank)行長雷塔‧喬‧路易斯(Reta Jo Lewis)。

莎奇在白宮記者會 上表示，遭俄羅斯制裁的拜登政府官員，沒有去俄羅斯度假的計畫，也沒有俄羅斯金融帳戶，不受俄方制裁與凍結資產的影響。

來源：news.com.au

華府因應俄羅斯侵略烏克蘭，對俄羅斯官員祭出制裁，對象包括俄羅斯總統普亭、外長拉夫洛夫，以及多名俄羅斯寡頭大亨。

拉夫洛夫在聲明中表示，有意制裁更多美國官員、軍事領袖、國會議員，以及媒體名人，並將杜魯多加入制裁名單。

路透指出，這份名單的象徵意義大過現實；拉夫洛夫表示，若有必要，仍會確保高層溝通管道暢通。

莎奇則說：「我們有信心，若有需要，我們有直接和間接與俄羅斯對話的管道。」