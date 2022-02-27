多國增援烏克蘭 美提供3.5億武器 德修改態度跟進

美國和德國26日都宣布提供烏克蘭反坦克武器，將使烏克蘭的戰力大增。圖為俄羅斯軍一輛坦克26日被烏軍摧毀。（Getty Images）

俄羅斯總統普亭發動入侵烏克蘭 ，國際譴責聲浪漸增，多國紛紛對俄國 實施金融與軍事制裁，並持續支援烏克蘭；美國26日宣布將運3億5000萬元的武器和防禦設備給烏克蘭，先前拒運武器至烏克蘭的德國 也宣布，將運送武器和燃料至烏克蘭；俄國則回應可能因此切斷與西方的關係。

美國26日宣布，將從國防部庫存挪運價值3億5000萬元的武器與其他防衛用品至烏克蘭，自拜登總統上任以來總計提供10億元的安全協助，且可能再另運2億5000萬元的軍火。捷克與斯洛伐克也運送武器至烏克蘭，斯洛伐克國防部長表示，其他北約(NATO)國家可能在烏克蘭部署多達1200名外國軍力。

其他國家也承諾提供軍事協助，義大利本周宣布將運送非致命軍備，例如排雷與士兵防衛設備；法國也在討論烏克蘭提供設備的請求，此前法國已提供1億歐元的武器至烏克蘭。

全球許多城市出現反對俄國入侵烏克蘭的示威活動之際，美國、英國、歐盟和加拿大25日分別宣布，制裁普亭個人與外交部長拉夫洛夫(Sergey Lavrov)，不過白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登尚未直接與普亭對談，但不排除這項外交方法。

俄：可能切斷與西方關係

俄國聯邦安全會議副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)26日回應，有鑑於俄國面臨這些制裁，俄國將「用顯微鏡和槍砲瞄準器」審視與西方國家的關係，有可能會一次切斷，俄國也可能不加入限制美俄核武的「新戰略武器裁減條約」。

亞洲和大平洋國家也加入美國和歐洲等國，制裁俄國銀行與大企業，並進行出口管制，讓俄國耗盡業界與軍用半導體和其他高科技產品；澳洲26日制裁俄國國會全體議員和普亭身邊八名寡頭，日本和南韓26日與國務卿布林肯(Antony Blinken)就此商談。

德國向來遵守不出口致命武器至衝突區的政策，但26日出現重大轉折；德國總理蕭茲(Olaf Scholz)表示，「俄國入侵烏克蘭成轉捩點，其威脅戰後整體秩序」，德國將盡快運送1000個反坦克武器和500個刺針(Stinger)防空飛彈至烏克蘭。

德國經濟與氣候部26日也表示，德國允許荷蘭運送400個德製反坦克武器至烏克蘭，也允許愛沙尼亞運送九座D-30榴彈砲和武器過去；德國也會運送14輛裝甲車和多達1萬噸的燃料至烏克蘭。