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黎明的戰爭第一槍：俄國公開向烏克蘭「全面宣戰」

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

黎明的戰爭第一槍：俄國公開向烏克蘭「全面宣戰」

轉角24小時
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

「烏俄戰爭正式開始了！」2022年2月24日，莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭（Vladimir Putin），在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰——普亭強調，俄國無法接受烏克蘭對於俄羅斯國家與民族的安全威脅，因此已經授權俄軍向烏克蘭本土進行「特殊軍事行動」，任務目的是要履行「烏克蘭去武裝化」、「烏克蘭去納粹化」的「維和目的」。普亭的宣戰布告，不僅已超過佔領烏東侵俄區的野心預測，更已直言是要消滅烏克蘭軍隊、甚至要推翻烏克蘭政府，此一破曉行動，也正式確定俄羅斯侵略烏克蘭的「烏俄戰爭」已經正式開戰。

宣戰直播時 聯合國安理會正緊急會議

普亭24日的「宣戰直播」，明顯是充滿計算的惡意策略——因為在宣布動武的「同一時間」，聯合國安理會才在紐約召開緊急會議，要求俄國停止對烏行動即刻撤軍，甚至連聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）都罕見地直接表態：「普亭先生，在不可收拾之前，請你回頭是岸！」誰知安理會議還開始不到15分鐘，克林姆林宮就對全世界放送「戰爭宣言」，甚至直接以消滅烏克蘭當前政府為目的進入全面戰爭。

在普亭確認開戰的同時， BBC的戰地特派員也在烏東前線、頓涅次克的烏克蘭政府掌控區克拉馬托爾斯克，切確聽到了轟炸巨響；與此同時，烏克蘭南方沿海、僅離俄國邊境60公里的亞速海重鎮馬里烏波爾，也從24清晨4時前後開始傳出「近郊巷戰」，砲擊與連續槍聲持續朝馬市市中心高速逼近。

烏總統最後通話 俄掛斷不回

在普亭確認對烏宣戰之前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也於2月23日宣布烏克蘭全國進入緊急狀態，並下令後備軍人動員。但澤倫斯基23日晚間試圖與普亭展開「最後熱線」的通話請求，卻遭克林姆林宮掛斷不回，儘管烏克蘭總統在戰爭前夜用相當慷慨激昂的俄語演說，試圖說服俄國軍民不要屈從莫斯科失控的戰爭機器，但最壞的狀況仍如美國國務院所預料的一樣：「俄國入侵，會在24日天亮之前開打。」

（取材自俄國國防部）
（取材自俄國國防部）

目前，烏克蘭全國的民航國際空域，以從2月24日清晨5時開始「全面封鎖」，全國各個民航機場都進入了跑道封鎖狀態，以防止俄國空降部隊「突襲著陸」；至於俄國方面，則從24日0時開始封鎖俄國臨烏克蘭邊境的東南空域，預計大規模的空襲與陸戰行動，即將於周四天亮後「全軍侵襲」。

根據烏克蘭媒體與各大國際通訊社於普亭開戰後30分鐘內的說法，除了克拉馬托爾斯克、馬里烏波爾、哈爾科夫...等邊境重鎮之外，烏克蘭首都基輔也在清晨6時左右傳出「巨大爆炸聲響」，但目前烏克蘭中央政府尚沒有統一資訊回應，各方亦無法第一時間評估俄軍的「同步空襲」。

烏克蘭 普亭 俄國

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