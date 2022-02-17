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中國或美國？海理喊話 要求谷愛凌「選一邊」

編譯陳韻涵╱綜合16日電
谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)
谷愛凌U型場地技巧資格賽，晉級決賽。(美聯社)

海理：自由與人權 沒有中間地帶 

北京冬奧17日(美東16日)舉行自由式滑雪女子U型場地技巧資格賽，18歲中美混血滑雪好手谷愛凌(Eileen Gu)排名第一晉級決賽，另有三名中國選手與谷愛凌同場較勁，其中張可欣和李方慧進入決賽；前美國駐聯國大使海理(Nikki Haley)抨擊谷愛凌代表中國隊征戰奧運，呼籲她必須選擇代表自由或侵犯人權，「沒有中間地帶」。

美國前駐聯合國大使海理。(歐新社)
美國前駐聯合國大使海理。(歐新社)

海理在15日出刊的「真清晰政治」(Real Clear Politics)新聞訪談中，針對在舊金山出生，2019年起改穿中國隊服出征奧運的谷愛凌表示，「就國籍而言，中國或美國？你必須選邊。」

海理說：「妳必須選一邊，不能是美國人和中國人，這是兩個迥異國度，每位運動員都需要知道，當他們披上國旗，你們會代表自由，或是侵犯人權，沒有中間地帶。」

16日登場的自由式滑雪女子U型場地技巧初賽(資格賽)分兩輪進行，取其中一輪最佳排名為最終成績，排名前12名的選手可晉級決賽，決賽則分三輪進行；運動員需要在比賽過程中，做出五到七次的騰空技巧動作，裁判會根據凌空高度、連續表演難度、多樣性和創新等要素評分。

U型場地技巧資格賽 第一名晉級

北京冬奧17日舉行自由式滑雪女子U型場地技巧資格賽，中國選手谷愛凌高分排名第一，...
北京冬奧17日舉行自由式滑雪女子U型場地技巧資格賽，中國選手谷愛凌高分排名第一，晉級決賽。(美聯社)

此次有20名各國好手角逐這場資格賽，首輪完賽後，谷愛凌以93.75分排名第一，加拿大24歲選手瑞秋·卡克(Rachael Karker)以88.5分排名第二，愛沙尼亞20歲運動員凱莉‧西爾達魯(Kelly Sildaru)則以87.5分名列第三。

第二輪賽事，谷愛凌表現更加亮眼，以95.5分排名第一，卡克以89.5分排名第二，英國19歲選手柔伊‧艾金斯(Zoe Atkin)以86.75分排名第三。

與谷愛凌同場較勁的另外三名中國選手，18歲的李方慧首輪84.75分排名第六，第二輪19.25分排名第17；19歲的張可欣首輪77.5分排名第10，第二輪86.5分排名第四；19歲的吳夢首輪12.5分排名第19，第二輪恢復水準以67.75分排名第11；最終，只有張可欣和李方慧晉級決賽。

資格賽前12名選手可晉級晉級北京18日(美東17日)登場的決賽。

谷愛凌 滑雪 運動員

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