舊金山激進教委遭罷免…疫期失焦、無能 損害學生權益

疫情期間，為防疫政策與家長爆發爭議，鬧得滿城風雨的舊金山聯合學區辦公大樓。(美聯社)

喧擾一時的舊金山 聯合學區教育委員罷免 投票結果16日計票確定，三名教育委員15日遭到選民罷免，主要理由是新冠疫情期間搞錯教學優先順序，把推動激進派政治理念擺在照顧學童需要之前；根據舊金山選務廳開票統計，在這次特別選舉當中，罷免票占壓倒性多數。

由於罷免案並事涉舊金山資優高中入學議題，同時被罷免的教委之一，在多年前曾公開發表侮辱亞裔 的推文，因此相較於以往吸引更多亞裔的關注，包括華裔在內，許多亞裔選民甚至是首次參加市政選舉投票。

舊金山聯合學區有七名教委，均為民主黨籍；美聯社報導，遭到罷免的是主席盧佩思(Gabriela Lopez)、副主席高勵思(Alison Collins)、莫力加(Faauuga Moliga)；雖然罷免案組織團體希望能罷免全體委員，但另外四名委員因在任時間未達門檻，而躲過被罷免。

由學生家長發動的罷免案是在2021年1月開跑，罷免理由是學區對於重啟校園過於緩慢，學生受教權益受損，教委會不顧家長抱怨連連，卻忙著處理學區44個校名的更名計畫，並取消精英學校洛威爾高中(Lowell High School)招生制度，改為抽籤等等，家長忍無可忍，展開罷免聯署行動，終於成案。

舊金山5萬名公立學校學生中，絕大多數在2020年3月至2021年8月間沒有到校上課，超過一年，連市政府都曾為施壓委員會盡快促成重啟學校，而大動作向法院提起訴訟。

更讓不少家長怨懟的是，教育委員會在學校關閉的去年1月，還以「易與種族主義、性別歧視或其他不公義思想連結」為由，擬議為44所以人物命名公立學校改名，這些人物包括開國元勳華盛頓、致力廢除奴隸制的林肯等而讓爭議鬧上全國；此提議後來撤回，但是來自家長「失焦、無能」的指控已愈來愈多。

教育委員會改變洛威爾高中錄取政策也觸怒不少亞裔家長，因為這所學校是全國最頂尖的公立高中之一，多數學生是亞裔，而委員會以「消除系統性種族主義，促成多元性」為由修改錄取政策，結果讓亞裔學生錄取人數下滑，激怒許多亞裔家長。

更火上加油的是，高勵思2016年一則推文還被挖出來，其中指亞裔有「白人至上主義思維」還「歧視非裔」；這是高勵思從委員會主席被降為副主席的主因。

對於推文引發高度爭議，高勵思則澄清說，推文遭到斷章取義，發文時間是在進入教委會之前；她拒絕刪除推文，不願為內容道歉，也未理會要求她辭職的聲浪，反而控告學區及教委會，並求償8700萬元，但訴訟後來遭到法院駁回。

由於本次罷免案牽涉到亞裔學生入學問題，因此相對得到更多亞裔關注；組織亞裔罷免行動的許安(Ann Hsu，音譯)說，教育委員會改革錄取方式「明顯只是因為洛威爾高中有太多亞裔學生」，這是「公然歧視亞裔」。

這是舊金山自1983年以來的第一次罷免選舉，當年罷免案是針對當時的市長、現任聯邦參議員的范士丹(Dianne Feinstein)而發起，但范士丹最後則挺過罷免危機。

舊金山市長布里德(London Breed)16日發表聲明指出：「這個城市的選民已經表達明確訊息，那就是教委會應該把重點放在若要建立運作良好的學校系統，必須做好哪些必要工作，這個目標應該凌駕於其他事物之上。」

他也說：「舊金山是個相信偉大願景的城市，不過這些想法的建構基礎，是一個先把基本事務做好的政府。」

布里德將任命三名教務委員遞補人員，任期直到今年11月改選為止。