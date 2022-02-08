花滑長曲又摔2次 朱易淚崩冰場 中國隊墊底

美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒，圖為她在冰場上痛哭。(歐新社)

出生於美國的花樣滑冰選手朱易 首度批上中國籍戰袍出戰北京冬奧花樣滑冰團體賽，在6日的女子短曲項目中跌倒兩次後，7日在長曲(Free skating)表演又再摔倒兩次，使得中國隊積分從第三名跌到第五名墊底，獎牌拱手讓給俄羅斯、美國和日本。

有人狠批她的參賽資格 胡錫進為她緩頰

朱易在6日賽後落淚表示：「(我的)女單水平沒那麽高，但我還是站在這，希望做到最好的自己，能得到一個好的成績，但是沒做到」；未料7日再摔又當場落淚，最後只得到91.41分，僅為中國拿到6分團體積分，賽後她受訪形容「還有一些失誤，我希望調整好自己。」

朱易也在場上二度崩潰痛哭，中國網友毫不留情的湧入社群 大力批評、質疑她的參賽資格，但也有網友相挺，中國官媒環球時報前總編輯胡錫進也出來緩頰。

年僅19歲的朱易在6日的比賽重摔後，僅拿到47.03分的成績，拉低中國隊的團體分數，被中國社群微博的網友批為「恥辱」。

但胡錫進在微博發文，認為網友一些批評不應該，也太過粗暴，「有意見就把情緒針對年輕的運動員個人，當她出現失誤時在社交媒體上公然落井下石，網暴，這無論如何都很過分。」

美國出生的中國滑冰選手朱易7日再度在冰上摔倒。(新華社)

有人送暖：跌倒了也該包容 運動家精神第一

其他網友也紛紛為朱易發聲，希望給她多一點同情，有匿名男子接受路透訪問說：「只要她還代表著中國，或甚至她代表其他國家，她跌倒了，我們也該包容。我們不該用政治和狹隘的心眼這樣看她，運動家精神第一才是。」

朱易在2018年決定代表中國參加奧運 ，同年放棄美國籍，並將原名貝弗莉‧朱(Beverly Zu，音譯)改掉；但一開始就承受極大壓力的她也對生涯首場奧運表現，相當愧疚。

儘管中國網友質疑朱易的參賽資格，但她在七歲就開始訓練滑冰，除了在2018年的聖荷西(San Jose)美國花滑錦標賽新人組勝出，2019年在中國哈爾濱舉行的花滑錦標賽獲得第四名，之後的國際花滑比賽索非亞獎杯(Sofia Trophy)也拿下銅牌。