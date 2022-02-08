花滑長曲又摔2次 朱易淚崩冰場 中國隊墊底
出生於美國的花樣滑冰選手朱易首度批上中國籍戰袍出戰北京冬奧花樣滑冰團體賽，在6日的女子短曲項目中跌倒兩次後，7日在長曲(Free skating)表演又再摔倒兩次，使得中國隊積分從第三名跌到第五名墊底，獎牌拱手讓給俄羅斯、美國和日本。
有人狠批她的參賽資格 胡錫進為她緩頰
朱易在6日賽後落淚表示：「(我的)女單水平沒那麽高，但我還是站在這，希望做到最好的自己，能得到一個好的成績，但是沒做到」；未料7日再摔又當場落淚，最後只得到91.41分，僅為中國拿到6分團體積分，賽後她受訪形容「還有一些失誤，我希望調整好自己。」
朱易也在場上二度崩潰痛哭，中國網友毫不留情的湧入社群大力批評、質疑她的參賽資格，但也有網友相挺，中國官媒環球時報前總編輯胡錫進也出來緩頰。
年僅19歲的朱易在6日的比賽重摔後，僅拿到47.03分的成績，拉低中國隊的團體分數，被中國社群微博的網友批為「恥辱」。
但胡錫進在微博發文，認為網友一些批評不應該，也太過粗暴，「有意見就把情緒針對年輕的運動員個人，當她出現失誤時在社交媒體上公然落井下石，網暴，這無論如何都很過分。」
有人送暖：跌倒了也該包容 運動家精神第一
其他網友也紛紛為朱易發聲，希望給她多一點同情，有匿名男子接受路透訪問說：「只要她還代表著中國，或甚至她代表其他國家，她跌倒了，我們也該包容。我們不該用政治和狹隘的心眼這樣看她，運動家精神第一才是。」
朱易在2018年決定代表中國參加奧運，同年放棄美國籍，並將原名貝弗莉‧朱(Beverly Zu，音譯)改掉；但一開始就承受極大壓力的她也對生涯首場奧運表現，相當愧疚。
儘管中國網友質疑朱易的參賽資格，但她在七歲就開始訓練滑冰，除了在2018年的聖荷西(San Jose)美國花滑錦標賽新人組勝出，2019年在中國哈爾濱舉行的花滑錦標賽獲得第四名，之後的國際花滑比賽索非亞獎杯(Sofia Trophy)也拿下銅牌。
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