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Omicron單日病歿超Delta高峰 專家：全美死亡將破百萬

編譯陳韻涵／綜合29日電
Omicron變種病毒致死率過去七天日均達2280人，超過去年9月Delta變種病毒高峰時的致死率，專家預測新冠病毒可能導致逾百萬美國人死亡。圖為華盛頓州一醫院護士在病人去世後為病房消毒。（Getty Images）
Omicron變種病毒致死率過去七天日均達2280人，超過去年9月Delta變種病毒高峰時的致死率，專家預測新冠病毒可能導致逾百萬美國人死亡。圖為華盛頓州一醫院護士在病人去世後為病房消毒。（Getty Images）

新冠變種病毒Omicron肆虐全美，其傳染力強、病症較輕微，但仍造成平均單日病歿人數節節攀升，超越去年Delta變種病毒疫情高峰，可能持續數日至數周。

全美逾99%新冠肺炎確診病灶為Omicron，儘管大多數患者的症狀較不嚴重，但Omicron傳染力強表示會有更多人染疫病歿。

美國目前平均日增58萬9222人確診，同比上周減少20%；染疫病歿數據往往比確診遲幾周反映，死亡人數本月稍早達到約疫情以來累計80萬峰值。

去年11月中旬以來，七日滾動平均的每日染疫病歿人數逐漸增加，目前達2280人，兩周來增加12.5%，超越去年9月Delta肆虐時的2100人高峰。

約翰霍普金斯大學(JHU)29日統計，美國逾7421萬人確診、已知88萬3864人死亡，病歿人數全球最多。

爾灣加州大學公衛教授諾伊(Andrew Noymer)說：「Omicron會讓病歿人數突破100萬。」

目前每日平均病歿人數與去年2月持平，當時疫情正逐漸邁向單日3300人病歿的高峰。

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)本周民調顯示，Omicron疫情爆發前，許多人採取防疫措施，但也有許多人對疫情疲乏，希冀疫苗或染疫產生的自然抗體能讓生活回歸正常。

研究人員認為，Omicron的症狀通常較輕微，部分患者甚至無症狀，但就像流感一樣仍可能致命，尤其是長者、有宿疾者或未打疫苗的群體。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)提醒，「重要的是『較』溫和，不表示溫和」。

堪薩斯大學附設醫院本月已有50人病歿、200人住院；太平間影像顯示，不少屍體冰在冷藏櫃，員工在白色屍袋上註記「新冠」。該院亡者事務協調員席亞拉‧萊特(Ciara Wright)擔心停屍空間不足，考慮使用冷藏車。

負責驗屍的病理學者凱蒂‧丹尼斯(Katie Dennis)表示，太平間本月幾乎天天爆滿，「絕不尋常」。

新冠病毒預測中心(COVID-19 Forecast Hub)數據顯示，新澤西、賓州、愛阿華、馬里蘭、阿拉斯加及喬治亞等州的染疫病歿人數雖已達高峰，但未來一周，幾乎每州的死亡人數都將快速增長。

Omicron變種病毒致死率過去七天日均達2280人，超過去年9月Delta變種...
Omicron變種病毒致死率過去七天日均達2280人，超過去年9月Delta變種病毒高峰時的致死率，專家預測新冠病毒可能導致逾百萬美國人死亡。圖為國民兵穿上防護服為民眾檢測。（Getty Images）

Omicron 疫情 變種病毒

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