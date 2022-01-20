拜登比前幾任總統更「宅」…最常去賓州 甚少訪紅州

2022年1月16日，拜登總統在賓州費城的救濟飢餓組織配送食物。（路透）

拜登 就職將屆周年，全國公共廣播電台(NPR)報導，拜登出訪華府 及馬里蘭、維吉尼亞州以外地區的頻率，與前幾任總統相比少得多；這可能與新冠疫情影響有關，另一方面，總統出訪的效果，可能已隨著網路發達而打折扣，難再成為地方話題。

拜登就職一年間，出訪全國各地的總天數不及50天，最常去的地方是賓州，已去過七次，頻率為卡特以來未見；拜登頻繁造訪此地的原因，其一是這是他的出生地，另一大因素是這是搖擺州 ，而歷任總統出訪搖擺州是為常態。

拜登訪問頻率次高的是密西根州，已去過五次，同樣也是搖擺州，至於最為關鍵的搖擺州、俄亥俄州則去過三次。

與歷任總統一樣，拜登的出訪也成有推動政策，以及為選舉造勢的目的；例如參訪疫苗工廠時宣揚自己的新冠紓困法案，參訪一座已經生鏽的老鐵橋時，宣揚自己的基礎建設法案。

2021年10月，拜登總統在賓州斯克蘭頓、他的出生地宣揚「重建美好未來」政策。（Getty Images） 拜登總統上任一年，出訪全美各地共42天，其中最常去賓州，已去過七次。（路透）

不過拜登的出行似乎仍高度集中在中西部與東北部的民主黨優勢區，甚少去共和黨優勢的紅州，從未去過去年些微勝出的亞利桑納州，也只去過洛磯山脈以西一次，不若過去幾任總統般在加州舉辦各種活動。

拜登仍有去過幾次紅州，主要是為履行傳統的總統職責，例如佛州公寓倒塌事件後前往佛州勘災，或是前往奧克拉荷馬州紀念土爾沙種族屠殺100年等。

白宮官員向NPR表示，拜登就職初期造訪的地方通常離華府較近，預計今年期中選舉會更頻繁出訪；但另一方面，如果是在高度「反拜」的地方，則拜登亮相對選情來說有時是反效果，況且目前拜登聲望並不佳。

布希時期的白宮發言人傅雷雪(Ari Fleischer)表示，在過去大眾媒體及網路不發達的時代，出訪曾經是提高總統聲望的最有效做法之一，「試想總統突然在一地現身，自然會成為當地的頭條新聞」。

但是傅雷雪對現在總統出訪是否仍跟當年一樣有效，持懷疑態度；傅雷雪表示，有時候總統在華府好好辦事，確保法案得以成功推動，提振聲望的效果通常比出訪更好。