我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

拜登比前幾任總統更「宅」…最常去賓州 甚少訪紅州

編譯洪毅／綜合19日電
2022年1月16日，拜登總統在賓州費城的救濟飢餓組織配送食物。（路透）
2022年1月16日，拜登總統在賓州費城的救濟飢餓組織配送食物。（路透）

拜登就職將屆周年，全國公共廣播電台(NPR)報導，拜登出訪華府及馬里蘭、維吉尼亞州以外地區的頻率，與前幾任總統相比少得多；這可能與新冠疫情影響有關，另一方面，總統出訪的效果，可能已隨著網路發達而打折扣，難再成為地方話題。

拜登就職一年間，出訪全國各地的總天數不及50天，最常去的地方是賓州，已去過七次，頻率為卡特以來未見；拜登頻繁造訪此地的原因，其一是這是他的出生地，另一大因素是這是搖擺州，而歷任總統出訪搖擺州是為常態。

拜登訪問頻率次高的是密西根州，已去過五次，同樣也是搖擺州，至於最為關鍵的搖擺州、俄亥俄州則去過三次。

與歷任總統一樣，拜登的出訪也成有推動政策，以及為選舉造勢的目的；例如參訪疫苗工廠時宣揚自己的新冠紓困法案，參訪一座已經生鏽的老鐵橋時，宣揚自己的基礎建設法案。

2021年10月，拜登總統在賓州斯克蘭頓、他的出生地宣揚「重建美好未來」政策。（...
2021年10月，拜登總統在賓州斯克蘭頓、他的出生地宣揚「重建美好未來」政策。（Getty Images）
拜登總統上任一年，出訪全美各地共42天，其中最常去賓州，已去過七次。（路透）
拜登總統上任一年，出訪全美各地共42天，其中最常去賓州，已去過七次。（路透）

不過拜登的出行似乎仍高度集中在中西部與東北部的民主黨優勢區，甚少去共和黨優勢的紅州，從未去過去年些微勝出的亞利桑納州，也只去過洛磯山脈以西一次，不若過去幾任總統般在加州舉辦各種活動。

拜登仍有去過幾次紅州，主要是為履行傳統的總統職責，例如佛州公寓倒塌事件後前往佛州勘災，或是前往奧克拉荷馬州紀念土爾沙種族屠殺100年等。

白宮官員向NPR表示，拜登就職初期造訪的地方通常離華府較近，預計今年期中選舉會更頻繁出訪；但另一方面，如果是在高度「反拜」的地方，則拜登亮相對選情來說有時是反效果，況且目前拜登聲望並不佳。

布希時期的白宮發言人傅雷雪(Ari Fleischer)表示，在過去大眾媒體及網路不發達的時代，出訪曾經是提高總統聲望的最有效做法之一，「試想總統突然在一地現身，自然會成為當地的頭條新聞」。

但是傅雷雪對現在總統出訪是否仍跟當年一樣有效，持懷疑態度；傅雷雪表示，有時候總統在華府好好辦事，確保法案得以成功推動，提振聲望的效果通常比出訪更好。

2021年7月，拜登總統在賓州費城的國家憲中心演講投票權。（Getty Imag...
2021年7月，拜登總統在賓州費城的國家憲中心演講投票權。（Getty Images）
2021年10月，拜登總統在賓州斯克蘭頓、他的出生地參觀電車博物館。（Getty...
2021年10月，拜登總統在賓州斯克蘭頓、他的出生地參觀電車博物館。（Getty Images）
2021年4月，拜登總統在賓州費城為美鐵成立50周年的活動上致詞。（Getty ...
2021年4月，拜登總統在賓州費城為美鐵成立50周年的活動上致詞。（Getty Images）

拜登 搖擺州 華府

上一則

桑德斯放話：改挺曼欽、席納瑪的對手

下一則

為口罩鬧僵？大法官薩多馬友、戈薩奇否認：我們很和氣

延伸閱讀

拜登：俄軍可能入侵烏克蘭 普亭會後悔「付出代價」

拜登：俄軍可能入侵烏克蘭 普亭會後悔「付出代價」
整理／拜登就職周年記者會「5重點」一次看

整理／拜登就職周年記者會「5重點」一次看
圖輯／拜登上任一周年 最常去這一州

圖輯／拜登上任一周年 最常去這一州
取消對中加徵關稅？拜登說「不確定」

取消對中加徵關稅？拜登說「不確定」

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲