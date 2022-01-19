快篩不靠譜？連續篩陰 聚會轉陽 研究員：新試劑快來了

最新模型顯示，全美新冠疫歿人數還將迎來一次高峰，約在3月中旬前後，接種疫苗仍是第一要務。圖為在紐約市的疫苗接種站。(美聯社)

在聯邦政府啟動免費提供快篩試劑之際，也傳出越來越多人以快篩試劑居家檢測 獲得陰性結果，放心出門與親友團聚後，卻震驚發現PCR檢測結果呈陽性反應的案例，居家檢測是否只是提供「虛假的安全感」令人關切；研究人員表示，「救援就要到了」，1月底可望有兩個FDA 新核准快篩試劑上市，檢測Omicron 新冠變種病株效果很好。

初步數據顯示，部分快篩測試對目前占疫情主導地位的Omicron變種病毒不夠敏感；食品暨藥物管理局(FDA)去年12月28日即承認有此問題，指「早期數據顯示，抗原快篩測試(antigen tests)可檢測到Omicron變種，但敏感性可能降低。」

一周後，耶魯大學公共衛生學院PCR測試小型研究發現，紐約和舊金山30名染疫者在第 0 天和第 1 天快篩測試，都未能檢測到病毒。其中28例PCR檢測顯示，患者病毒水平當時高到足以具有傳染性。

後來，加州研究人員對 731 個樣本進行規模更大研究發現，儘管雅培(Abbott)新冠病毒快篩試劑在檢測Omicron變種表現與其他變種一樣好，但主要是針對有症狀者；無症狀者則只檢測出大約10%的實驗室檢測確診陽性病例。

研究人員建議，「BinaxNOW初始檢測結果為陰性者，應進行重複的抗原快篩。」

快篩又稱為抗原測試，便宜且多數人可在家操作，15分鐘內就有結果；但由於它不會放大病毒，需要體內產生足夠抗原才會呈現陽性結果。

研究人員說，好消息是，FDA於12月下旬對羅氏藥廠(Roche)和西門子醫療設備(Siemens Healthineers)研發的兩項快篩試劑發出緊急使用授權，它們最快將於1月上市，而且在檢測Omicron方面效果很好。

針對快篩試劑的使用，專家表示，單一陰性快篩結果並不能排除一個人被感染，因此建議在幾天內至少連續使用測劑兩次。

泛德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)教授薛福納(William Schaffner)指出：「有些人在接觸病毒後第二、三天或四、五天後才轉為陽性，這些不確定性，讓快篩試劑從未被當成是否隔離或解除隔離的判斷工具。」

但專家強調，快篩檢測出陽性結果應始終被視為真陽性；艾莫瑞大學生物醫學工程師威爾伯．林(Wilbur Lam)說：「如果快速抗原檢測顯示你是陽性的，那麼你可能肯定是陽性，而且很可能具有傳染性。」