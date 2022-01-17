約克維奇無法出賽 凸顯澳洲決策荒腔走板

約克維奇的作為，遭到各方不同批評，但經此風波後，未來各項國際大賽也將遭遇類似的防疫要求與對待。(美聯社)

世界球王約克維奇因未打新冠疫苗被澳洲 驅逐出境，澳網 衛冕夢碎。英國廣播公司(BBC)指出，這次風波凸顯澳洲政府決策混亂，一開始聯邦政府並未重視此事，將其交給地方政府和網球協會處理，等到小約取得簽證 引發民怨，才想盡辦法取消他的簽證，明顯出於政治動機。

澳網去年宣布，根據澳洲政府規定，參賽者必須完整接種疫苗。但從未接種疫苗且至今兩度染疫的約克維奇，早在去年11月就已取得澳洲簽證，澳網主辦單位上月底再次確認他因12月底染疫康復獲得醫療豁免。本月1日他動身前，還收到確認書表明他到澳洲免隔離。但他於5日飛抵澳洲墨爾本時，卻被海關以醫療豁免文件不符資格被取消簽證。

BBC指出，整個過程讓許多澳洲人和全世界感覺，澳洲政府和政治人物似乎在執行他們不了解的規則，聯邦政府也沒有和地方政府、澳網主辦單位充分溝通。

另外，多數澳洲人對於准許小約入境感到震驚且憤怒。儘管澳洲感染率不如歐洲和美國，但澳洲實施嚴格防疫管制，有時僅一例確診都可能讓整個城市或省分陷入封鎖。

莫里森政府無疑受到這起爭議傷害。澳洲的各省和聯邦政府間的政治鬥爭、各級政府缺乏溝通、規則適用對象不透明，及未接種疫苗網球球星違反防疫規定，都造成澳洲政治人物試圖導正的混亂局面。

BBC多天前就已預測，澳洲政府一定會想盡辦法取消約克維奇的簽證，否則他們就要向民眾解釋更多事。