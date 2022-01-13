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防疫指南一變再變 民眾無所適從

編譯陳韻涵／綜合12日電
CDC主任瓦倫斯基12日表示，不會更改口罩指南，不會建議改戴更高規格的口罩。但疫情以來防疫指南一改再改，以讓民眾無所適從。(Getty Images)
CDC主任瓦倫斯基12日表示，不會更改口罩指南，不會建議改戴更高規格的口罩。但疫情以來防疫指南一改再改，以讓民眾無所適從。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)指南隨新冠肺炎疫情發展更新，但混亂與矛盾的訊息讓許多民眾一頭霧水；此外，聯邦政府、地方政府與學校的規定有時矛盾，讓民眾無所適從。

新罕布夏大學(University of New Hampshire)法學系教授蒂芬妮‧李(Tiffany Li)相信政府的防疫指南，但各項混亂訊息讓她採取多重措施，選擇只在戶外與朋友見面，且大多時間戴著口罩。

休士頓居民帝森(Mark Thiessen)一家人去年都接種了疫苗，但他們對於何時該檢測等訊息感到困惑，索性不看疫情相關新聞；聖誕節假期期間，帝森家有三人出現類似感冒的症狀，但都未篩檢或隔離。

美國人進入第三個受病毒侵擾的冬季，本季除了極化的口罩與新冠疫苗接種爭論，以及探討如何回歸疫前生活之外，還出現了難以釐清政府、科學家、公衛機關與媒體的各項矛盾訊息與指南的情況。

新冠變種病毒Omicron迅速擴散，過去一個月確診人數激增，所幸死亡率在過去兩周下降。

政府的各項防疫措施影響生活各層面，CDC指南每周改變，其中染疫多久需要隔離、出現症狀後多久需接受檢測等建議各不同。

拜登政府逾半數前公衛顧問近期呼籲拜登總統，加強宣導無限期與新冠病毒共存的「新常態」策略。

疫情以來，許多學校和大學經歷開學、關校、線上教學；半年前，新冠肺炎疫情改善；拜登當時宣布以「自由的夏天」(a summer of freedom)為獨立紀念日活動定調，慶祝回到疫前正常生活。

孰料Delta變種病毒襲來，住院、死亡率攀升，傳染力超強的Omicron變異株接踵而至，影響已接種新冠疫苗的群體，確診激增500%。

美式足球聯盟(NFL)許多選手染疫，北美職業冰球聯盟(NHL)取消多場賽事，葛萊美獎(Grammys)頒獎典禮也無限期延後。

蒂芬妮‧李表示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)、CDC，以及各公衛部門的資訊仍值得相信，但這些指南必須根據科學研究隨時修改。

疫情 拜登 疫苗

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