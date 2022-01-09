靠感染Omicron獲免疫力？專家：沒科學根據

新冠疫情因Omicron變種病毒 而在短短幾天內創紀錄升溫，但是病歿人數一直沒有顯著增加，相當程度上讓不少人稍微鬆口氣，指望其將成為類似感冒的普通傳染病，甚至靠染疫增加免疫力 ；然而，在科學界其實無人敢持肯定答案，包括樂觀的前景是否為必然。

華盛頓郵報報導，Omicron病毒重症率較低原因，一種說法是由於疫苗及大量民眾染疫而產生的免疫力；另一種則是科學研究發現，Omicron病毒在上呼吸道的感染能力強於肺部，而與引發肺炎的肺部感染相比，上呼吸道感染正是普通感冒的病徵。

前國家過敏和傳染病研究所(NIAID)疫苗專家葛理翰(Barney Graham)就表示，我們愈來愈難判明，病毒的嚴重性降低，究竟來自群體免疫，還是病毒本身；甚至就算Omicron病毒只感染上呼吸道，對兒童恐怕也是一大威脅，因為兒童的呼吸系統較小，故受影響程度較大。

即使這些研究最終得到普遍證實，也只夠說明當下發生的Omicron病毒傳播，舊金山加州大學醫學系主任瓦賀特(Robert Wachter)就以「幸運」形容之，因為絕不能保證下一個變種病毒也會如此，也不能保證不會出現一種傳染力堪比Omicron病毒、同時致病力又類似Delta的變種病毒。

在防範未來的變種病毒上，聖路易華盛頓大學病毒學家戴蒙(Michael Diamond)表示，靠染上輕症確實可能增加免疫力，但仍「有待研究」；馬里蘭大學醫學院病毒學家弗利曼(Matthew Frieman)則表示，靠染疫獲得免疫力的說法「沒有任何科學數據支持」。

認為這波疫情過後，許多人會因染疫而增強免疫力的瓦賀特也表示，目前科學界對一切前景看法「都存在變數」；埃默里大學生物統計學家娜塔莉‧狄恩(Natalie Dean)就表示，不要忘記去年春季以為疫情將結束時，Delta病毒出現，然後稍有緩解時，又冒出Omicron病毒。

認同染疫增強免疫力的瓦賀特也承認，就算他的推測為真，這個過程也要付出巨大的代價，例如醫療體系癱瘓，醫護人員過勞、心力交瘁等。