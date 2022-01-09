美單日暴增90萬例 疫期大缺工 勞工因疫請假將達500萬人

公衛專家預測Omicron病毒確診人數將有500萬人要進行隔離，無法上班工作，勞工市場將出現大缺口。圖為加州美鐵因為疫情，已有1500人無法工作，加上嚴格執行強制接種，僱用人手困難，不得縮減服務。(美聯社)

全美爆發新冠疫情 以來，前四高的確診數陸續在過去一周出現，包括7日新增確診逾90萬例拿下第二高，Omicron 疫情恐在1月底達高峰，但白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci)表示，屆時單日新增確診恐常達到100萬例，但也會迅速下降；因為確診而需隔離的人數近日劇增，許多服務性質行業，人力奇缺，估計未來幾天請病假勞工會多達500萬人，恐重創經濟。

全國新冠肺炎7日新增確診90萬832例，僅次於3日逾100萬的紀錄；美國自疫情以來前四高的新增確診紀錄都落在過去一周。

史上前4高確診數 都落在過去一周

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，全美過去一周平均單日新增66萬4732例，比前一周增加64%；全國7日新增2615人病歿，比前一周上升22%，但仍低於一年前的高峰值。

全美新冠住院病患迅速飆升，逼近去年1月逾14萬例的最高紀錄；根據衛生部(HHS)數據，美國8日新冠住院病患攀升至13萬8073人，包括加護病房中的2萬2394人。

紐約州高達1萬2515張病床已提供給新冠病患使用，為全國最高，接著是加州和德州，分別有逾1萬張病床躺臥著新冠病患；佛州、賓州、俄亥俄、伊利諾、新澤西和喬治亞州也分別有超過5000張病床已用於治療新冠病患。

佛奇：未來可能每天破百萬例 幾周後會下降

多數專家認為，全美未來幾周確診病例會再攀升，並在1月底達到高峰；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇7日預測，Omicron感染潮達高峰時，全美新增確診可能會經常達100萬例，但幾周後感染人數就會下降。

佛奇7日告訴WNBC電視台：「病例仍持續上升，美國6日新增確診約74萬5000例，如果一天新增超過100萬個病例，我也不會驚訝。」

有鑑於南非Omicron新增確診快速攀升又下降，佛奇認為，也許全國很快就能鬆一口氣，「我希望到了1月第四周，差不多是第三周結束和第四周初時，我們開始看到病例數下降。」

研究公司凱投宏觀(Capital Economics)資深美國經濟學者亨特(Andrew Hunter)5日指出，許多產業的員工過去幾周紛紛請病假，或進行隔離，導致人力短缺，大規模感染恐迫使約500萬名國人未來幾天只能在家工作，重創未來一兩個月的經濟。

公衛專家預測Omicron病毒確診人數將有500萬人要進行隔離，無法上班工作，勞工市場將出現大缺口。圖為科州丹佛機場西南航空上周貼出告示，航班取消。(美聯社)

公衛專家預測Omicron病毒確診人數將有500萬人要進行隔離，無法上班工作，勞工市場將出現大缺口。尤其是服務業將遭到沉重打擊。圖為緬因州一家星巴克6日貼出告示，因為缺乏人手將縮短營業時間。(美聯社)

百工百業人力不足將衝擊經濟

員工休病假人力不足，已連續13天導致單日超過1000個班機取消，接下來的病假潮恐對無法居家工作的產業帶來進一步衝擊。

美國的基本功能與服務產業早已受到衝擊；紐約市員工短缺，導致收垃圾和地鐵服務延誤，也減少待班的消防員和緊急救護員人數，醫護人員更面臨住院率攀升和員工不足的雙重打擊。機場人員關閉鳳凰城最大航廈多個安全檢查站，全國學校也難以找到足夠的教師來上課。

非營利組織「世界健康基金會」(Project HOPE)緊急因應與準備主任科特(Tom Cotter)表示，這說明新冠疫情會嚴重搗亂生活中的每個面向，遺憾的是，除非美國和全球接種率提升，否則難以預料疫情下一步發展。