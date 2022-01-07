新冠疫苗副作用再添一例…月經變得不規律 研究證實了

研究顯示，部分美國婦女接種疫苗後，發現月經遲來。 路透

紐約時報 報導，一些婦女在接種新冠疫苗 後，傳出月經周期變得不規律。最新研究報告佐證這些傳聞有事實根據 。

報導說，有些女性表示，她們接種疫苗後，月事變得遲來；有些則發現異常出血或經痛；甚至有停經後婦女聲稱，又見到睽違已久的「大姨媽」。

一項在6日發表的研究報告發現，婦女注射新冠疫苗後，月事周期產生了變化——平均遲了將近一天來，但整個生理期並沒有拉長，而且這種影響只是暫時性的，月經周期在一、兩周之內就恢復正常。

這篇發表在美國婦產科醫學會期刊（Obstetrics & Gynecology）的研究報告，首次佐證婦女打疫苗後月事變亂之言不虛。耶魯 醫學院婦產科和生殖科學系主任泰勒說：「這證實那些傳聞並非子虛烏有。」

不過，這項聚焦美國居民的研究有個缺點，就是樣本並不具全國代表性，以致不能據此推論這種疫苗「後遺症」普遍見於全國人口。

研究根據的資料由一家稱為Natural Cycles的公司提供，該公司開發出一款App，用來追蹤排卵期，但用戶可能以有大學學歷的白種人居多，用戶也可能比一般美國婦女來得苗條— 體重可能影響經期— 也傾向不使用激素類避孕藥。

這碩研究由奧勒岡健康與科學大學（OHSU）和布朗大學Warren Alpert醫學院的研究員執行，與Natural Cycles的研究員合作完成。

研究員檢視近4,000筆婦女追蹤經期的紀錄，其中約有2,400人已打疫苗，另有大約1,550人沒打。她們全是美國居民，年齡從18歲到45歲都有，都已記錄自己的經期起碼六個月。

對於已打疫苗者，研究員檢視接種前三次和接種後三次的經期，找出其中的變化，再跟未打疫苗婦女相應的六個月經期作比較。

結果發現，整體來說，接種兩劑疫苗後，月經周期比接種之前遲了不到一個全天；至於沒打疫苗的對照組，在那六個月期間的生理期變化不大。