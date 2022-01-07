無意求戰也不怯戰 拜登被迫挑戰川普

拜登 總統在國會暴動周年談話中厲聲抨擊前總統川普 ，卻未隻字未提川普的名字；美聯社分析指出，或許拜登總統並不想與川普對決，但挑戰川普儼然已成拜登的使命。

1月6日國會暴動屆滿周年，拜登在一年前遭暴徒衝入的國會大廳發表25分鐘演說，形容自己是美國民眾的守護者；拜登說：「我無意求戰，一年前的今年國會大廈天翻地覆，但我也不會怯戰。」

美聯社指出，拜登自己也明白，總統任內的執政表現其實早就被川普定調，也必須回應川普留下的挑戰。

拜登決定投身總統大選時已75歲，又遭逢白髮人送黑髮人的喪子打擊未久，曾任副總統的他想要再度從政，是因為看到川普讚揚2017年維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)暴力抗議事件的白人至上主義者，覺得應該出來為「美國的靈魂」而戰。

人才濟濟的2020年民主黨總統初選，拜登憑藉承諾自己最有能力打敗川普，擠下了形象更清新、人氣指數更高的其他參選人；總統大選中，拜登說服選民美國歷經四年動盪之後，如果勝選將帶領美國邁向新的一頁；拜登果然於大選中勝出，在國會暴動發生的兩周後宣誓就職。

雖然演說裡並未明確提及川普的名字，但拜登對川普及共和黨 的檢討與譴責卻力道十足。

拜登說，前總統把自尊心受委屈看得比國家民主來得更重要，直指川普散布「天大謊言」，迄今仍對選舉結果造謠，即使川普自己的司法部長及法官都已確認選舉公平，並無重大過失。

拜登嘲諷攻擊國會警察、衝進國會大廈的暴徒自稱「愛國」，以及為國會暴動推波助瀾的幕後主使；拜登說：「不能只有在你勝選的時候，你才愛你的國家。」這篇演講成為拜登上任近一年來，針對川普發表的最嚴厲批評。

過去一年間，兩度遭到國會啟動彈劾的川普，把自己塑造成遭到流放的總統，如今對共和黨的掌控也比剛下台時更加鞏固，雄心勃勃準備再戰2024，奪回白宮。

美聯社分析指出，拜登與川普可能在2024年大選再次交手，但目前共和黨在多州企圖改變選舉方式，下一場總統大選的狀況也可能變得非常不一樣。