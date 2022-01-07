我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

無意求戰也不怯戰 拜登被迫挑戰川普

記者顏伶如／綜合報導

拜登總統在國會暴動周年談話中厲聲抨擊前總統川普，卻未隻字未提川普的名字；美聯社分析指出，或許拜登總統並不想與川普對決，但挑戰川普儼然已成拜登的使命。

1月6日國會暴動屆滿周年，拜登在一年前遭暴徒衝入的國會大廳發表25分鐘演說，形容自己是美國民眾的守護者；拜登說：「我無意求戰，一年前的今年國會大廈天翻地覆，但我也不會怯戰。」

美聯社指出，拜登自己也明白，總統任內的執政表現其實早就被川普定調，也必須回應川普留下的挑戰。

拜登決定投身總統大選時已75歲，又遭逢白髮人送黑髮人的喪子打擊未久，曾任副總統的他想要再度從政，是因為看到川普讚揚2017年維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)暴力抗議事件的白人至上主義者，覺得應該出來為「美國的靈魂」而戰。

人才濟濟的2020年民主黨總統初選，拜登憑藉承諾自己最有能力打敗川普，擠下了形象更清新、人氣指數更高的其他參選人；總統大選中，拜登說服選民美國歷經四年動盪之後，如果勝選將帶領美國邁向新的一頁；拜登果然於大選中勝出，在國會暴動發生的兩周後宣誓就職。

雖然演說裡並未明確提及川普的名字，但拜登對川普及共和黨的檢討與譴責卻力道十足。

拜登說，前總統把自尊心受委屈看得比國家民主來得更重要，直指川普散布「天大謊言」，迄今仍對選舉結果造謠，即使川普自己的司法部長及法官都已確認選舉公平，並無重大過失。

拜登嘲諷攻擊國會警察、衝進國會大廈的暴徒自稱「愛國」，以及為國會暴動推波助瀾的幕後主使；拜登說：「不能只有在你勝選的時候，你才愛你的國家。」這篇演講成為拜登上任近一年來，針對川普發表的最嚴厲批評。

過去一年間，兩度遭到國會啟動彈劾的川普，把自己塑造成遭到流放的總統，如今對共和黨的掌控也比剛下台時更加鞏固，雄心勃勃準備再戰2024，奪回白宮。

美聯社分析指出，拜登與川普可能在2024年大選再次交手，但目前共和黨在多州企圖改變選舉方式，下一場總統大選的狀況也可能變得非常不一樣。

拜登 川普 共和黨

上一則

約帥事件 對手納達爾遺憾：自由決定 面對後果

下一則

內外交逼 拜登的無力也是民主的無力

延伸閱讀

國會暴亂「如利刃抵國家喉嚨」 拜登激烈用詞前所未有

國會暴亂「如利刃抵國家喉嚨」 拜登激烈用詞前所未有
擺脫疫情遙遙無期 白宮漸傾向「與病毒共存」

擺脫疫情遙遙無期 白宮漸傾向「與病毒共存」
國會暴動周年╱當時18官員請辭 如今1人出面：孤軍奮戰

國會暴動周年╱當時18官員請辭 如今1人出面：孤軍奮戰
川普沒罵錯 「小火箭人」金正恩10年試射62次遠超父祖

川普沒罵錯 「小火箭人」金正恩10年試射62次遠超父祖

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電