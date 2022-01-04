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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

荷姆斯從神壇摔落 還有2女性崛起改變科技界

編譯林梅婕／綜合3日電
剛剛於3日晚被陪審團裁定有罪的驗血公司創辦人荷姆斯2015年檔案照。(美聯社)
剛剛於3日晚被陪審團裁定有罪的驗血公司創辦人荷姆斯2015年檔案照。(美聯社)

長年由男性稱霸的科技業近年開始出現轉機，愈多傑出女性開始在群雄中抬頭；美聯社指出，2021年科技巨頭相互激烈競爭下，三位女性的崛起，震撼了科技業；她們分別是3日剛被定罪的驗血公司Theranos創辦人伊莉莎白‧荷姆斯(Elizabeth Holmes)、臉書吹哨者法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)，以及聯邦貿易委員會(FTC)主席漢莉娜(Lina Khan)。

荷姆斯 曾被喻女喬布斯

荷姆斯年僅19歲就從史丹福大學(Stanford University)輟學並創辦Theranos，該公司之後扶搖直上，荷姆斯身價一度高達45億元；如今卻被揭穿一切都是騙局，驗血結果的準確性令人質疑，被指控多達11項刑事罪名。

曾被譽為「女版(蘋果公司創辦人)喬布斯」的荷姆斯準確地掌握網路無遠佛界的特性，鎖定那些對疾病充滿恐懼的人，宣稱Theranos使用的突破性的驗血技術，打著「一滴血即可診斷200多種疾病」的招牌吸引患者上門。

荷姆斯在2015年前就為自己的公司籌到數億元資金，公司市值飆升至90億元，而荷姆斯持股一半以上，讓她在30歲就頂著光環，成了全球最年輕且白手起家的女富豪；但三年後有關Therano的醜聞開始陸續揭露，荷姆斯也就此摔落神壇。經過七天審理，加州陪審團3日下午裁定荷姆斯四項詐欺相關罪名成立，即將入獄服刑。

郝根 臉書吹哨者勇發聲

臉書吹哨者法蘭西絲．郝根，去年10月在國會作證。(美聯社)
臉書吹哨者法蘭西絲．郝根，去年10月在國會作證。(美聯社)

曾懷抱理想、希望能改善網路假訊息生態的郝根，在加入前臉書(今Meta)任職產品經理後發現令人震怒的事實；她在2021年將臉書的內部文件和演算法公諸於世，指控該公司不僅在保護青少年使用者上失職，更蓄意放大網路極端和仇恨主義，甚至藉此從中獲利。

儘管臉書對郝根的指控提出異議，不過並未針對她公開的任何實質證據進行指正；反之，臉書公布大量的數據聲稱，該公司自2016年不斷打擊仇恨言論、抑制煽動政治暴力等方面，都有卓越的改善。

郝根畢業於哈佛大學，是線上交友平台Hinge前身的創辦人之一，曾在許多科技巨頭公司如Google、Yelp和Pinterest中任職。

漢莉娜 FTC最年輕主席

甫上任的FTC主席麗娜汗，強調積極執行反壟斷法規。(美聯社)
甫上任的FTC主席麗娜汗，強調積極執行反壟斷法規。(美聯社)

年僅32歲的漢莉娜在拜登總統的指派下，於去年6月出任聯邦貿易委員會(FTC)主席，成為該機構成立106年以來最年輕的領導人；而她致力於對抗科技業中的壟斷勢力，成績有目共睹。

除了曾任聯邦貿易委員之一的法律顧問外，漢利娜在該機構並沒有相關的行政經驗；不過她在2017年曾出版學術著作「亞馬遜的反壟斷詭局」(Amazon's Antitrust Paradox，暫譯)，如今成為反壟斷法的新目標。

漢莉娜上任六個月以來，委員會積極對臉書、亞馬遜和晶片製造公司輝達(Nvidia)都採取反壟斷的相關措施。

臉書 郝根 亞馬遜

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