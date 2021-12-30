佛奇：Omicron比Delta輕微 重症住院率低

專家指接種新冠疫苗的確診病患入住加護病房的機率「非常低」。圖為洛杉磯市的六歲女童Julia Aralar接種新冠疫苗。（歐新社）

白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)29日表示，初步數據顯示Omicron 變種病毒比起之前主要的毒株Delta，較不易使人重症住院；英國牛津大學醫學教授貝爾(John Bell)表示，新冠肺炎之前造成醫療資源匱乏的情況「已成歷史」；全美醫護人員觀察確診者住院情況指出，若打過補強針，最糟就像嚴重感冒，但絕大多數住院病患都未接種疫苗 。

佛奇表示，雖然Omicron比較容易入侵免疫系統，但導致宿主重症住院的情況較低。

來源：ABC News

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也表示，即便近幾周確診飆升，但預測全國住院與死亡率會比其他毒株肆虐時還低。

佛奇表示，Omicron較不容易造成重症的原因，尚不清楚是因為病毒本身變異，還是人們因為接種疫苗或曾感染具備免疫力的緣故。

兒童確診恐增加

公衛官員重申，已接種疫苗，尤其是補強針的人，不太可能因為感染Omicron而住院；但佛奇坦言，感染Omicron的兒童較多，部分兒童太年幼無法接種疫苗，可能導致兒童確診人數增加。

英國政府防疫顧問貝爾28日受訪時，分析英國3月以來的破紀錄確診、住院數據表示，接種疫苗的確診病患入住加護病房的機率「非常低」。

「我們都已接種疫苗後，染疫重症與死亡的情況基本上未變。」貝爾說：「一年前所見的重症病房爆滿、許多人病故等恐怖景象，在我看來，現在已成歷史。」

貝爾表示：「Omicron的症狀較輕微，許多人住院的時間很短，平均三天且不需要氧氣治療，這與一年前的情況不同。」

「目前所見到的趨勢是，若接種補強針後染疫，最糟可能只是像感冒，不像之前咳嗽嚴重到無法說完一句話或呼吸困難。」紐約市西奈山皇后醫院急診室醫師白馬修(Matthew Bai)則表示，「這是免疫力降低預期出現的情況，但自體免疫力不會比接種補強針強。」

休士頓聯合紀念醫學中心重症加護病房首席醫師瓦隆(Joseph Varon)表示，過去四周約有50名確診病患住院，全都未打疫苗，症狀包括呼吸急促、發高燒、嚴重脫水和嚴重肺炎，對肺部造成負擔。