我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

疫苗普及前後比較 近8月美國年輕人、白人病歿反升

記者顏伶如／綜合報導
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

中年白人染疫死亡率增加最明顯

自從今年4月新冠肺炎疫苗在美國可普遍取得後，整體染疫死亡率開始降低，但接下來八個月期間，仍有將近25萬美國人染疫病歿；聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白人的染疫死亡率反而升高，其中又以中年白人死亡率增加最明顯。

紐約時報報導指出，統計顯示，2020年3月間，染疫病歿約占全美死亡人數14%，新冠疫苗可普遍取得後，染疫病歿則占所有死亡案例11%；雖然老年人及少數族裔染疫病歿風險較高，但現在染疫死亡率高風險族群已明顯出現變化。

老年人雖然染疫死亡風險高，但現在65歲以上民眾在所有年齡層當中疫苗接種率最高；CDC數據指出，65歲以上民眾之間，89%已完全接種(fully vaccinated)，相較之下，25歲至39歲民眾當中則有63%完全接種，5歲至25歲民眾完全接種的有34%。

報導指出，現在老年人染疫死亡率已比疫苗推出之前來得低，反而是年輕人染疫死亡率出現增加。

對照今年4月與11月間的CDC統計，85歲以上民眾感染新冠病毒死亡占所有死亡原因的比例從15%下降至7%，65歲至84歲民眾染疫死亡率從16%減少至11%，但25歲至44歲年齡層由7%上升到13%，45歲至64歲民眾也從13%增加到17%。

若把種族、族裔條件納入，中年白人染疫死亡率，對照疫苗尚未普及前，增加最明顯；45歲至64歲白人當中，染疫病歿占所有死亡原因的比例從8%增加到15%，25歲至44歲之間的白人之間，染疫病歿占所有死亡原因的比例從3%上升至10%。

45-64歲亞裔病歿從21%降至13%

相較之下，45歲至64歲亞裔染疫病歿比例，則從21%減少至13%，相同年齡層的西語裔從33%降至26%，非裔則由15%小幅增加到17%。

白人染疫死升高 與接種與否有關

報導指出，如今白人染疫死亡率升高的原因，與疫苗接種停滯不前有關；新冠疫苗剛推出的最初幾個月，白人接種疫苗的狀況比非裔、西語裔都來得踴躍，但如今白人接種疫苗的意願低於亞裔及西語裔，白人染疫死亡率也出現升高趨勢。

疫苗 亞裔 CDC

上一則

15天才轉診…醫院因疫爆滿 愛州敗血症患者病逝

下一則

染Omicron可抗Delta？南非研究：保護力升4倍

延伸閱讀

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高
全球新冠單日150萬染疫 創新高

全球新冠單日150萬染疫 創新高
不「疫」外 聖誕節後 紐約新冠確診飆升

不「疫」外 聖誕節後 紐約新冠確診飆升
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

熱門新聞

圖為去年12月中旬位於西雅圖的陸軍士官長史耐德成為第一批接種疫苗的軍人。(美聯社)

新聞周刊：美國陸軍研發成功超級疫苗能抗所有變種病毒

2021-12-22 09:10
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

2021-12-26 12:17
美國的衛生專家提醒民眾選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。美聯社

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021-12-24 18:41
研究發現，造成新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。路透

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2021-12-26 08:01
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

2021-12-27 02:28

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高