藍源法律訴訟、太空船開發延誤…NASA登月計畫延至2025

美延後「阿提米絲計畫」登月計畫的時程，圖為卡納維爾角甘逎迪中心大樓裡的「阿提米絲」的標誌。(路透)

前川普政府在2019年宣布，美國將在五年後、也就是2024年重返月球；但是國家航空暨太空 總署(NASA )宣布，由於多重因素交織，登月計畫必須延後至「不早於2025年」。

NASA署長納爾遜(Bill Nelson)說，延後至少一年的原因包括來自藍源(Blue Origin)的法律訴訟，獵戶座太空船(Orion)開發延誤等；納爾遜也憂心預算問題，並指責前政府宣布此事時沒有考慮「技術可行性」。

今年4月，NASA宣布與SpaceX合作，登月計畫將使用該公司開發的「星艦」(Starship)火箭載具，引起藍源不滿，質疑NASA的決定並展開訴訟；納爾遜表示，此事讓NASA與SpaceX的合作癱瘓近七個月。

至於獵戶座太空船的開發延遲，則牽涉到新冠疫情期間，擾亂人力及供應鏈正常運作，路易斯安納州的開發中心受到颶風侵襲，以及硬體升級的技術遇到瓶頸等。

獵戶座太空船的硬體升級技術開發及其延遲等因素，讓該太空船項目預算增加26億元，讓總成本達到97億元；此外，NASA還希望登月「常規化」，但是仍有許多資金未到位；納爾遜表示，NASA將會持續爭取、確保資金能夠到手。

這是美國政府第一次延後名為「阿提米絲計畫」(Artemis program)的登月計畫的時程；雖然拜登 總統的幕僚在就任前就對2024年能否完成登月表示懷疑，但依然支持NASA的目標。

鑒於當前登月任務的複雜度，「2025年」可能依然是個高難度任務；納爾遜表示，阿提米絲計畫最快在明年2月首次發射火箭，搭載獵戶座太空船，惟該任務為無人任務，旨在繞月飛行。

美國自1972年阿波羅17號(Apollo 17)後停止登月任務，不過重返月球的討論始終不定時出現，終於前副總統潘斯於2019年宣布，要在2024年重返月球，還要在屆時出現「第一位登陸月球的女性」。

潘斯當時還說，當前的太空競賽，與1960年代大有相似之處，而拜登任命的納爾遜也抱持太空競賽的立場；中國試圖在2030年登陸月球，打破美國阿波羅計畫獨占登陸月球的地位。