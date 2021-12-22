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CDC：打2劑疫苗難擋Omicron 正檢討「完全接種」定義

記者顏伶如、 陳韻涵／綜合報導
CDC主任瓦倫斯基22日表示只打兩劑疫苗，恐無法防Omicron，正檢討「完全接種」定義。(美聯社)
CDC主任瓦倫斯基22日表示只打兩劑疫苗，恐無法防Omicron，正檢討「完全接種」定義。(美聯社)

Omicron新冠變種病毒迅速擴散，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)新聞頻道訪問時說，接種兩劑新冠肺炎疫苗恐怕保護力仍然不夠，CDC現正檢討是否需要重新界定「完全接種」(fully vaccinated)的定義。

CDC 21日表示，Omicron本月初在全美確診病例中占不到1%，如今已占總通報染疫病例的73%，凸顯其擴散速度飛快。

來源：CNBC Television

政府及醫療系統數據顯示，截至21日，全美已有48州及波多黎各和華盛頓特區出現Omicron確診病例，僅奧克拉荷馬和南達科他兩州目前尚未出現病例。 

瓦倫斯基20日受訪時說，Omicron變種病毒帶有50多種突變，由於這些突變的關係，民眾接種兩劑新冠疫苗，恐怕仍然不足以抵抗，CDC正在檢討是否修改「完全接種」的定義。

嚴防感染 繼續戴口罩

CDC目前對「完全接種」的認定為，施打莫德納(Moderna)或輝瑞(Pfizer)疫苗第二劑之後兩周，或者接種只須施打一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗之後兩周。

她說，統計數據顯示，目前定義下「完全接種」新冠疫苗的民眾，可能還是無法抵擋病毒感染，因此民眾應該繼續戴口罩。

她表示，從Omicron變種病毒傳播速度推算，先前就已經預估Omicron變種病毒現今將占美國染疫案例的絕大多數。

瓦倫斯基也表示，雖然已有被Omicron感染的患者死亡案例傳出，但數量比其他變種病毒的致死案少。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

打補強針 死亡機率降

瓦倫斯基建議民眾，打疫苗及補強針是避免感染Omicron變種病毒死亡的最佳自保之道，打完補強針的民眾跟未打疫苗的民眾相比，死亡機率降低了約20倍。

莫德納20日宣布，接種補強針有助於抵抗Omicron變種病毒，但仍打算針對變種病毒研發另一款新疫苗。

聖誕節即將到來，瓦倫斯基呼籲民眾，家族聚會前最好先接受病毒檢測，若有家族成員出現染疫症狀應該不要參加聚會。

受變種病毒Omicron影響，新一波疫情再起。圖為洛杉磯一所天主教醫院內，岡薩雷...
受變種病毒Omicron影響，新一波疫情再起。圖為洛杉磯一所天主教醫院內，岡薩雷斯(左)17日探視71歲的新冠病患友人瑪莉．薩摩拉。(美聯社)

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