龍捲風一夜夷平肯州小鎮 教堂毀 工廠倒…殘垣如火柴棒
威力超強的冬季龍捲風10日晚席捲肯塔基州西部梅菲爾德市(Mayfield)， 夷平一座逾百人正在工作的蠟燭工廠、毀掉一間消防局，還切斷數百哩的水電，該市歷史悠久的教堂更幾乎全倒。
「我今早走出市府廳時，整座城市像是火柴棒。」梅菲爾德市市長凱西．歐南(Kathy O'Nan)11日表示：「市中心的教堂倒塌，本市中心區的法院也被摧毀，現在本市的水系統無法作用，也沒有電可用。」
一夕之間 市中心教堂幾消失
不僅如此，一夕之間，部分最高大的建築物被夷為平地或遭嚴重摧毀；梅菲爾德第一聯合衛理公會教堂(Mayfield First United Methodist Church)幾乎完全崩塌，其他建築物僅殘存一些紅磚瓦。
肯州眾議員科默(James Comer)表示，這間蠟燭工廠全天營運，以滿足聖誕夜節的蠟燭需求。10日晚工廠夜班員工逾100人，11日上午有40人獲救，其他人下落不明。
肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)11日記者會時忍住淚水，聽取地方官員的災後簡報，他下午評估全州受損區域，從「遭完全摧殘」的梅菲爾德市，至150哩外的南部城市鮑靈格林(Bowling Green)。
黑夜狂嘯 肯州恐逾百人喪命
肯州官方估計至少有四個龍捲風襲擊該州，貝希爾預估死亡人數可能超過百人。
約1萬人的梅菲爾德市10日深夜遭龍捲風襲擊，市中心小街巷的電網成為一團雜亂電線，跟樹枝、瓦礫碎片糾結在一起；該市居民經歷一個無電且風聲咆嘯的黑夜後，11日一早看見該市幾乎成為一片斷壁殘垣。
「梅菲爾德消費產品」(Mayfield Consumer Products)蠟燭工廠女性員工凱兒娜．派森-佩雷斯(Kyanna Parsons-Perez)在臉書分享影片，述說10日晚龍捲風過後的可怕經歷；片長1分41秒，影片幾乎一片漆黑，但可以明顯聽到廠內員工在哭泣與祈禱。
牆壓身上 她困瓦礫堆兩小時
「我不知道有誰在看，」一名女性說道：「我們被颶風襲擊，我在梅菲爾德工作，我們被困住了。」
她表示：「牆倒壓在我身上，沒人可以過來幫忙，我們動彈不得。」她還一邊安撫周圍的人保持冷靜，一邊說「龍捲風來襲，建築物倒榻，我們有安全庇護，但整棟樓都倒了，我們被困住了。」
倖存的派森-佩雷斯表示，她被困在瓦礫堆中約兩個小時才獲救，她回憶當晚電燈閃爍，然後廠內突然刮起一陣旋風，她的耳膜像是在搭乘飛機一樣開始脹痛。
她說，廠房開始晃動，然後「砰，所有東西都壓在我們身上，大家開始尖叫」；她說附近監獄的一群囚犯前來幫忙，「他們本可趁機逃跑，卻來這裡幫助我們。」不過此番說法未經證實，不清楚囚犯為何能離開監獄。
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