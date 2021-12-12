龍捲風一夜夷平肯州小鎮 教堂毀 工廠倒…殘垣如火柴棒

10日晚一場龍捲風過後，肯塔基州梅菲爾德市被夷為平地。（Getty Images）

威力超強的冬季龍捲風 10日晚席捲肯塔基州 西部梅菲爾德市(Mayfield)， 夷平一座逾百人正在工作的蠟燭工廠、毀掉一間消防局，還切斷數百哩的水電，該市歷史悠久的教堂更幾乎全倒。

「我今早走出市府廳時，整座城市像是火柴棒。」梅菲爾德市市長凱西．歐南(Kathy O'Nan)11日表示：「市中心的教堂倒塌，本市中心區的法院也被摧毀，現在本市的水系統無法作用，也沒有電可用。」

一夕之間 市中心教堂幾消失

不僅如此，一夕之間，部分最高大的建築物被夷為平地或遭嚴重摧毀；梅菲爾德第一聯合衛理公會教堂(Mayfield First United Methodist Church)幾乎完全崩塌，其他建築物僅殘存一些紅磚瓦。

肯州眾議員科默(James Comer)表示，這間蠟燭工廠全天營運，以滿足聖誕夜節的蠟燭需求。10日晚工廠夜班員工逾100人，11日上午有40人獲救，其他人下落不明。

圖為急救人員正在肯塔基州梅菲爾德市一家坍塌的蠟燭廠搜救倖存者。（Getty Images）

肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)11日記者會時忍住淚水，聽取地方官員的災後簡報，他下午評估全州受損區域，從「遭完全摧殘」的梅菲爾德市，至150哩外的南部城市鮑靈格林(Bowling Green)。

黑夜狂嘯 肯州恐逾百人喪命

肯州官方估計至少有四個龍捲風襲擊該州，貝希爾預估死亡人數可能超過百人。

約1萬人的梅菲爾德市10日深夜遭龍捲風襲擊，市中心小街巷的電網成為一團雜亂電線，跟樹枝、瓦礫碎片糾結在一起；該市居民經歷一個無電且風聲咆嘯的黑夜後，11日一早看見該市幾乎成為一片斷壁殘垣。

圖為肯塔基州梅菲爾德市急救人員從一處倒塌的房屋內將一條狗救出。（美聯社）

「梅菲爾德消費產品」(Mayfield Consumer Products)蠟燭工廠女性員工凱兒娜．派森-佩雷斯(Kyanna Parsons-Perez)在臉書分享影片，述說10日晚龍捲風過後的可怕經歷；片長1分41秒，影片幾乎一片漆黑，但可以明顯聽到廠內員工在哭泣與祈禱。

牆壓身上 她困瓦礫堆兩小時

「我不知道有誰在看，」一名女性說道：「我們被颶風襲擊，我在梅菲爾德工作，我們被困住了。」

她表示：「牆倒壓在我身上，沒人可以過來幫忙，我們動彈不得。」她還一邊安撫周圍的人保持冷靜，一邊說「龍捲風來襲，建築物倒榻，我們有安全庇護，但整棟樓都倒了，我們被困住了。」

倖存的派森-佩雷斯表示，她被困在瓦礫堆中約兩個小時才獲救，她回憶當晚電燈閃爍，然後廠內突然刮起一陣旋風，她的耳膜像是在搭乘飛機一樣開始脹痛。

她說，廠房開始晃動，然後「砰，所有東西都壓在我們身上，大家開始尖叫」；她說附近監獄 的一群囚犯前來幫忙，「他們本可趁機逃跑，卻來這裡幫助我們。」不過此番說法未經證實，不清楚囚犯為何能離開監獄。