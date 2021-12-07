Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

最新的omicron變種病毒有超強傳播力。取材自維基百科

目前台灣開始注射第3劑疫苗，以因應Omicron 變種病毒來襲，中央疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，從Omicron的死亡率降低、與流鼻水的症狀比率增加兩點來觀察，未來新冠肺炎 病毒應該會朝向感冒化而非流感化，也就是會變得像目前引發人類普通感冒的4種冠狀病毒一樣，不需要年年打疫苗，即使感染也是輕症，但需要多久的時間還很難說。

台大小兒感染科醫師李秉穎7日上「年代向錢看」政論節目時，做了上述的表示。他表示，一開始大家對新冠肺炎病毒沒有抵抗力，殺傷力很強，但他一直認為之後就會「感冒化」，但有些專家認為是「流感化」，毒性雖然會逐漸降低，因2、3年就有一個突變，還是會造成相當大的傷亡，可能每年都要打疫苗，像每年都打流感疫苗 一樣，來預防突變，而感冒化則是得到一次後就會有交叉免疫，之後如果再得到就是無症狀或是輕症，而終生免疫，不需要不停地打疫苗，

他表示，因為目前會引起人類普通感冒的4種冠狀病毒，也是不斷地突變，人也是一直重覆感染，但都是輕症，未來新冠肺炎病毒可能也會像這4種、它的兄弟姐妹，變成只會引起普通感冒。

李秉穎表示，之前Delta變種病毒出現，引發恐慌，但其實觀察到已經有輕症化的趨勢，以美國、以色列等國家來看，都有Delta的疫情高峰，死亡率卻比原來的病毒下降，現在Omicron的情況也一樣，南非的流行曲線就可以看出死亡率並不高。

而且從英國的研究看起來，Omicron患者流鼻水的比率變多，李秉穎表示「我覺得這是一個指標」，新冠病毒一開始侵犯下呼吸道，引發肺炎等，會有很高的傷亡比率，當時中國大陸有流鼻水症狀的約只有5%，後來英國研究Delta病患流鼻水的比率增加、咳嗽減少，而最新美國發表在期刊上的研究，Omicron流鼻水的比率也增加，可以看出「病毒被阻擋在上呼吸道，沒有進入下呼吸道」，對人體的傷害就會比較少。

他表示，從死亡率與症狀的變化可以推斷新冠肺炎病毒與另外4種冠狀病毒一樣，都是朝向輕症，但目前還是重症與死亡比率超過流感的病毒，還是無法與人類共存，未來如果重症與死亡比率降到比流感還低，就像一般普通感冒了，但目前還不知道需要多久的時間才會像感冒一般，還是需要第3劑疫苗的保護。