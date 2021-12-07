全球打貪嚴防洗錢 全現金買房須通報

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

拜登 政府6日公布全球打擊貪污計畫，內容除了尋求外國政府協助以增進金融透明，還針對以現金購買美國房地產 訂立新規，以防堵洗錢；財政部 引述分析報告指出，從2015年至2020年間，約有23億「黑金」透過美國房地產買賣洗錢。

內容長達38頁的「美國打貪策略」(United States Strategy on Countering Corruption)綱要，列舉美國將加強查緝犯罪分子與犯罪集團的具體措施，國務院、財政部、商務部、美國國際開發總署(USAID)等聯邦機關與檢警系統之間，也將擴大合作。

華爾街日報(WSJ)報導，官員指出，拜登政府公布全球打貪計畫的時間點，剛好在透過視訊舉行的「民主高峰會」(Summit of Democracy)本周即將登場之前；這場會議將有全球百餘國參加。

官員指出，財政部旗下金融執法機關「犯罪執法網路」(FinCEN)，目前僅針對12個都會區以全現金交易(all cash)、房價超過30萬元的住宅房地產交易的通報機制，擬擴及全美；財政部6日公告草擬規定之後，將依法開放公眾評論。

目前12個都會區包括波士頓、芝加哥、達拉斯與福和市(Fort Worth)、檀香山、拉斯維加斯、洛杉磯、邁阿密、紐約市、聖安東尼奧、聖地牙哥、舊金山、西雅圖。

「犯罪執法網絡」代理局長戴斯(Himamauli Das)指出，增加房地產產業的透明度，將可遏止不肖官員及不法分子利用房地產市場為非法所得洗錢的歪風。

戴斯表示：「解決房地產市場遭人利用做為洗錢管道的風險，將可鞏固美國國家安全，保障美國金融制度完整。」

知情官員透露，草擬規定當中的細節部分仍在研議中，例如將針對哪些類型的房地產買賣祭出規範，以及商業宅是否也將列入規範。

官員表示，財政部目標是希望能在盡量減少房地產產業負擔的同時，對於房地產買賣帳目能有更多掌握，以便提供給執法機關或國安單位參考。

由於透過空殼公司(shell company)購買房地產有匿名優點，這種交易管道也淪為某些有心人士的洗錢手段。

美聯社報導，某些現任與卸任外國領導人與近親，透過空殼公司在美國購買房地產的手段，前陣子才剛被國際調查記者聯盟(ICIJ)的「潘朵拉文件」(Pandora Papers)調查報告揭發；機密檔案顯示，約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)、前任英國首相布萊爾(Tony Blair)等都透過空殼公司購買豪宅。

華爾街日報報導，從曼哈頓豪華公寓到加州豪宅，都有因為涉及外國領導人為竊取公款及不法所得洗錢而遭查封的案例，但問題依然層出不窮。