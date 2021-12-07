我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

感恩節後疫情飆 日均增逾12萬確診 創2個月來新高

全球打貪嚴防洗錢 全現金買房須通報

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)
拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

拜登政府6日公布全球打擊貪污計畫，內容除了尋求外國政府協助以增進金融透明，還針對以現金購買美國房地產訂立新規，以防堵洗錢；財政部引述分析報告指出，從2015年至2020年間，約有23億「黑金」透過美國房地產買賣洗錢。

內容長達38頁的「美國打貪策略」(United States Strategy on Countering Corruption)綱要，列舉美國將加強查緝犯罪分子與犯罪集團的具體措施，國務院、財政部、商務部、美國國際開發總署(USAID)等聯邦機關與檢警系統之間，也將擴大合作。

華爾街日報(WSJ)報導，官員指出，拜登政府公布全球打貪計畫的時間點，剛好在透過視訊舉行的「民主高峰會」(Summit of Democracy)本周即將登場之前；這場會議將有全球百餘國參加。

官員指出，財政部旗下金融執法機關「犯罪執法網路」(FinCEN)，目前僅針對12個都會區以全現金交易(all cash)、房價超過30萬元的住宅房地產交易的通報機制，擬擴及全美；財政部6日公告草擬規定之後，將依法開放公眾評論。

目前12個都會區包括波士頓、芝加哥、達拉斯與福和市(Fort Worth)、檀香山、拉斯維加斯、洛杉磯、邁阿密、紐約市、聖安東尼奧、聖地牙哥、舊金山、西雅圖。

「犯罪執法網絡」代理局長戴斯(Himamauli Das)指出，增加房地產產業的透明度，將可遏止不肖官員及不法分子利用房地產市場為非法所得洗錢的歪風。

戴斯表示：「解決房地產市場遭人利用做為洗錢管道的風險，將可鞏固美國國家安全，保障美國金融制度完整。」

知情官員透露，草擬規定當中的細節部分仍在研議中，例如將針對哪些類型的房地產買賣祭出規範，以及商業宅是否也將列入規範。

官員表示，財政部目標是希望能在盡量減少房地產產業負擔的同時，對於房地產買賣帳目能有更多掌握，以便提供給執法機關或國安單位參考。

由於透過空殼公司(shell company)購買房地產有匿名優點，這種交易管道也淪為某些有心人士的洗錢手段。

美聯社報導，某些現任與卸任外國領導人與近親，透過空殼公司在美國購買房地產的手段，前陣子才剛被國際調查記者聯盟(ICIJ)的「潘朵拉文件」(Pandora Papers)調查報告揭發；機密檔案顯示，約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)、前任英國首相布萊爾(Tony Blair)等都透過空殼公司購買豪宅。

華爾街日報報導，從曼哈頓豪華公寓到加州豪宅，都有因為涉及外國領導人為竊取公款及不法所得洗錢而遭查封的案例，但問題依然層出不窮。

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為...
拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為巴拿馬警方查獲販毒集團的現金。(Getty Images)

房地產 財政部 拜登

上一則

舒默訂下表決時程 2兆開支案 聖誕節前參院闖關

延伸閱讀

美警告：俄若入侵烏克蘭 將採取金融制裁並向東歐增兵

美警告：俄若入侵烏克蘭 將採取金融制裁並向東歐增兵
克里姆林宮：普拜會難有突破 但能相互表達憂心問題

克里姆林宮：普拜會難有突破 但能相互表達憂心問題
新冠快篩檢測盒 需先自購再申請給付 專家質疑美不如歐

新冠快篩檢測盒 需先自購再申請給付 專家質疑美不如歐
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
15歲的兇嫌柯朗伯利的刑事照。(美聯社)

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

2021-12-02 12:09

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市