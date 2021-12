專訪尚氣劉思慕：不完美的普通人 也能成英雄

劉思慕接受世界日報專訪,談及電影「尚氣與十環傳奇」對亞裔的意義,以及與移民父母關係的改變。(截取自專訪視頻)

「我希望亞裔 小孩可以意識到,他們不需要是身高最高的、最好看的、最會打武術的人,才能成為英雄。」

這是華裔演員劉思慕 (Simu Liu)日前接受世界日報專訪,暢談他主演漫威(Marvel)首部亞裔超級英雄電影「尚氣 與十環傳奇(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)」的收穫,以及他希望通過這部電影傳達給亞裔的訊息時,所下的結語。

不同的人 都能看到自己

劉思慕在紐約接受世界日報專訪。(記者顏潔恩/攝影)

劉思慕在紐約錄完國家廣播公司(NBC)「周六夜現場」(Saturday Night Live)節目後接受專訪表示,「尚氣」裡的徐尚恩並不是一個完美的人,甚至是一個有缺陷的人,但不同的人都能從他身上看到自己,「他是一個有瑕疵的人,但也是一個立體的人,他讓人產生共鳴,這才是最重要的。」

在多元代表性(representation),特別是族裔多元化議題上,好萊塢近年來已有改進;從頒獎典禮到大片卡司,有愈來愈多亞裔面孔出現;如今亞裔終於在大螢幕上,等到能夠代表自己的英雄角色,對看著漫威電影長大的亞裔小孩,更具特別意義。

多元化故事 帶來巨大商機

劉思慕接受世界日報專訪,談及電影「尚氣與十環傳奇」對亞裔的意義,以及與移民父母關係的改變。(截取自專訪視頻)

「讓他們看到,自己也可以是超級英雄。」劉思慕說,「尚氣」票房非常成功,是具有分水嶺的時刻,向演藝圈證明,講述多元化的故事,「不僅是正確的事,也能帶來巨大商機。」

「尚氣」自9月3日在美國上映以來,連續四周蟬聯國內票房冠軍,還超越了同時期另一部漫威大片「黑寡婦」(Black Widow),成為疫情期間國內票房最高的電影,最終在全球拿下4.3億元票房,可謂叫好也叫座。

但在亞洲華人圈對劉思慕討論最多的卻是他的「顏值」,認為他不夠高大帥氣;劉思慕對此微笑說,「我不覺得自己長得好看,但這部電影要講的就是一個普通人的故事。」

遊走兩種文化 都不相容

劉思慕成長在加拿大一個華人移民家庭,有過身分認同上的掙扎,這讓他更能理解尚氣的主角徐尚恩。

劉思慕父母生下他後不久,就到加拿大留學打拚,把他交給在中國哈爾濱的祖父母照顧,直到他五歲時才接到加拿大一起生活;成長過程中,劉思慕說,自己似乎一直遊走在東西文化之間,卻「跟兩種文化都不太相容」。

劉思慕接受世界日報專訪說,他希望亞裔小孩能意識到,他們不需要是身高最高的、最好看的、最會打武術的人,才能成為英雄。(記者顏潔恩/攝影)

劉思慕與父母的關係,在他決定成為一名演員後,發生了不少變化。

劉思慕說,一輩子求事業安穩的父母,曾不理解他放棄會計或財務工作,轉行做演員的決定。

「但我們都成長了。」劉思慕說,「我演的戲越多,他們越能看到我認真對待這個事業,而且是充滿熱情的。」