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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

專訪尚氣劉思慕：不完美的普通人 也能成英雄

記者何卓賢顏潔恩／紐約報導
劉思慕接受世界日報專訪，談及電影「尚氣與十環傳奇」對亞裔的意義，以及與移民父母關係的改變。(截取自專訪視頻)
劉思慕接受世界日報專訪，談及電影「尚氣與十環傳奇」對亞裔的意義，以及與移民父母關係的改變。(截取自專訪視頻)

「我希望亞裔小孩可以意識到，他們不需要是身高最高的、最好看的、最會打武術的人，才能成為英雄。」

這是華裔演員劉思慕(Simu Liu)日前接受世界日報專訪，暢談他主演漫威(Marvel)首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)」的收穫，以及他希望通過這部電影傳達給亞裔的訊息時，所下的結語。

不同的人 都能看到自己

劉思慕在紐約接受世界日報專訪。(記者顏潔恩／攝影)
劉思慕在紐約接受世界日報專訪。(記者顏潔恩／攝影)

劉思慕在紐約錄完國家廣播公司(NBC)「周六夜現場」(Saturday Night Live)節目後接受專訪表示，「尚氣」裡的徐尚恩並不是一個完美的人，甚至是一個有缺陷的人，但不同的人都能從他身上看到自己，「他是一個有瑕疵的人，但也是一個立體的人，他讓人產生共鳴，這才是最重要的。」

在多元代表性(representation)，特別是族裔多元化議題上，好萊塢近年來已有改進；從頒獎典禮到大片卡司，有愈來愈多亞裔面孔出現；如今亞裔終於在大螢幕上，等到能夠代表自己的英雄角色，對看著漫威電影長大的亞裔小孩，更具特別意義。

多元化故事 帶來巨大商機

劉思慕接受世界日報專訪，談及電影「尚氣與十環傳奇」對亞裔的意義，以及與移民父母關...
劉思慕接受世界日報專訪，談及電影「尚氣與十環傳奇」對亞裔的意義，以及與移民父母關係的改變。(截取自專訪視頻)

「讓他們看到，自己也可以是超級英雄。」劉思慕說，「尚氣」票房非常成功，是具有分水嶺的時刻，向演藝圈證明，講述多元化的故事，「不僅是正確的事，也能帶來巨大商機。」

「尚氣」自9月3日在美國上映以來，連續四周蟬聯國內票房冠軍，還超越了同時期另一部漫威大片「黑寡婦」(Black Widow)，成為疫情期間國內票房最高的電影，最終在全球拿下4.3億元票房，可謂叫好也叫座。

但在亞洲華人圈對劉思慕討論最多的卻是他的「顏值」，認為他不夠高大帥氣；劉思慕對此微笑說，「我不覺得自己長得好看，但這部電影要講的就是一個普通人的故事。」

遊走兩種文化 都不相容

劉思慕成長在加拿大一個華人移民家庭，有過身分認同上的掙扎，這讓他更能理解尚氣的主角徐尚恩。

劉思慕父母生下他後不久，就到加拿大留學打拚，把他交給在中國哈爾濱的祖父母照顧，直到他五歲時才接到加拿大一起生活；成長過程中，劉思慕說，自己似乎一直遊走在東西文化之間，卻「跟兩種文化都不太相容」。

劉思慕接受世界日報專訪說，他希望亞裔小孩能意識到，他們不需要是身高最高的、最好看...
劉思慕接受世界日報專訪說，他希望亞裔小孩能意識到，他們不需要是身高最高的、最好看的、最會打武術的人，才能成為英雄。(記者顏潔恩／攝影)

劉思慕與父母的關係，在他決定成為一名演員後，發生了不少變化。

劉思慕說，一輩子求事業安穩的父母，曾不理解他放棄會計或財務工作，轉行做演員的決定。

「但我們都成長了。」劉思慕說，「我演的戲越多，他們越能看到我認真對待這個事業，而且是充滿熱情的。」

劉思慕 亞裔 尚氣

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