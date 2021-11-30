南非病例激增 世衛警告Omicron風險非常高

新變種病毒肆虐，全球人心惶惶，拜登總統說暫不封城，但呼籲大家快打補強針 。圖為華府一處免費接種點29日有民眾排隊接種疫苗。(Getty Images)

南非 發現新變種病毒Omicron 後，過去兩周熱點區染疫住院病例激增，世界衛生組織(WHO)29日表示，Omicron的部分突變令人憂心，對全球風險「非常高」；拜登總統同日表示，Omicron令人擔憂但不應驚慌，他表示未考慮全面封鎖旅遊和商業活動，但敦促美國 人完整接種疫苗和補強針，並恢復在公眾室內場所戴口罩。

白宮表示，目前不考慮跟進其他國家，無意實施嚴格的旅遊和商業限制。

拜登29日在白宮表示，Omicron令人擔憂，但不該因此感到恐慌，他不打算全面封鎖旅遊和商業活動，並敦促美國人完整接種疫苗和補強針，並恢復戴口罩等防疫措施。

新變種病毒肆虐，全球人心惶惶，拜登總統說暫不封城，但呼籲大家快打補強針。(歐新社)

拜登指出，Omicron抵達美國是難以避免的事，屆時美國將重新面臨先前幾波疫情出現的威脅，但美國有保護大眾的必要工具，包括疫苗和補強針，他也呼籲大家重新戴上口罩。

南非國家傳染病研究所指出，南非首都普勒托利亞(Pretoria)最先發現Omicron，過去兩周該市附近的2歲以下孩童染疫住院率異常大增，多數病患為輕症，只有少數病患演變成重症。

根據南非茲瓦尼大都會自治市(City of Tshwane Metropolitan Municipality)，2歲以下孩童在14至28日間的確診住院率最高(62人)，相較之下，30至32歲的新冠住院病患為42人。

南非醫療機構表示，他們持續準備以因應南非第四波疫情。南非流行病學家卡里姆(Salim Abdool Karim)表示，南非兩周前單日平均新增確診300例，「我預期這周末結束時，每天平均新增超過1萬個病例。」

醫生和專家警告，整體病患數仍少且為近期染疫，尚無法確定Omicron是否比其他變種病毒造成症狀較輕。

世衛29日表示，Omicron具非常高的風險，恐引爆感染潮並釀成嚴重後果，但目前尚無Omicron致死病例。

世衛警告，Omicron對全球的整體風險相當高，「Omicron的棘蛋白突變數量前所未見，讓人擔心有些突變恐影響疫情軌跡。」Omicron可否逃離疫苗與先前感染產生的抗體，仍待進一步研究。

許多國家紛紛對南非國家關閉邊界，世衛29日表示，富國的旅遊禁令恐阻礙他國公開病毒發展與計畫；世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在第74屆世界衛生大會(WHA)表示，大家應該感謝南非和波札那(Botswana)發現、排序並通報Omicron，他們不該為此受到懲罰。