新冠Omicron來襲 各國匆匆鎖邊境 WHO指效果有限

新冠變種新病毒Omicron 一經證實，立即驚動全球。全球紛紛立即採取加強強制隔離措施。圖為最初傳出Omicron病毒的南非約翰尼斯堡國際機場，28日已近空無一人，南非的對外空中交通幾被封絕。(路透)

由南非 發現的新冠Omicron 新病毒株28日在世界各國不斷傳出病例，遠在地球另一端的國家也無法倖免；多國匆匆封鎖國境，科學家則呼籲謹慎，指目前尚不清楚新病毒變種是否比其他更早出現的變種更值得擔憂。

美聯社28日報導，南非專家幾天前找出Omicron病毒株；科學界對最新這種病毒株都知悉無多，例如它是否感染力更強、更容易引發重症或更能逃避疫苗 引發的保護力。但很多國家匆匆採取因應手段，反應出世界咸感焦慮，生怕任何可能拖長疫情的事情發生；疫情發作迄今已致500多萬人病歿。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

各國都絞盡腦汁想延緩Omicron病毒株的蔓延，對跨境旅遊設下限制，其中以以色列禁止外國人入境、摩洛哥自29日起禁止外國班機入境兩周最為激烈。由香港到歐洲，好些地方的醫學家均證實Omicron病毒株已現蹤；荷蘭28日傳出13例，澳洲有2例。

世界衛生組織(WHO)則指出，既然已在很多國家查出Omicron病毒株，關閉邊境效果有限，故呼籲各國別鎖國。WHO指出，先徹底研究好新毒株，再採取相關因應也不遲。

歐洲很多地區都為近幾周疫情復熾而大感吃力，Omicron病毒株讓各國官方提高警覺。

西班牙已宣布，自12月1日起拒絕未接種疫苗的英國人前往當地；義大利則在過濾近兩周搭機前來的旅客名單；法國公衛官員宣布國內八人新冠確診，但均非感染目前已知的「高關切變種」，另繼續敦促國人接種疫苗、補強針；巴黎當局指出，還要多做檢測，才能判定Omicron病毒株是否現蹤境內。

很多國家均不理睬WHO的建議，也採取旅遊禁令。南非政府對此則表示憤怒，認為禁令不啻懲罰南非有先進的病毒基因定序科技、有能力更快查出新變種；開普敦當局呼籲各國再考慮要不要實施禁令。

香港呼吸道疾病醫學家許樹昌(David Hui)指出，在港查知感染Omicron毒株的兩人都接種過輝瑞疫苗，只出現輕微症狀如喉嚨痛；他認為疫苗應該還管用，只是效力略減。