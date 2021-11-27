我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

編譯潘勛／綜合26日電
白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）
白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529，拜登總統首席醫學顧問佛奇認為尚未在美現蹤的新變種屬「紅色警告」，詳情尚待與南非醫學界釐清；華裔流行病學家丁亮(Eric Feigl-Ding)則指出，Omicron的傳染力是Delta的五倍。

美國疫情升溫 一周新增9.3萬病例

華盛頓郵報26日報導，疫情一波未平，另波又起，白宮新冠疫情因應小組指出，22日全國七日平均新增案例達9萬3000例，比更早一周增加18%；住院率也上升6%，每日約5600人。

至少24州發現過去二周新確診案例增加至少5%，密西根、明尼蘇達、新墨西哥、新罕布夏及北達科他州均呈報平均新增確診數增逾60%；密西根州已向國防部請求派遣緊急醫護人手，協助因應疫情惡化，國防部24日已應允。

過去兩周全美24州確診新冠病例都增加，增幅逾5%，密西根州最糟。圖為密西根州一醫...
過去兩周全美24州確診新冠病例都增加，增幅逾5%，密西根州最糟。圖為密西根州一醫院急診室醫護人員在醫院外先為求診病人作快篩檢查。（美聯社）

全國過敏及傳染病研究院(NIAID)院長佛奇接受有線電視新聞網(CNN)訪問指出，世衛命名的Omicron新變種的「傳染速率似乎很快但合理」，目前已現蹤在南非、波札那、比利時、以色列及一名由南非返回香港旅客身上，但美國尚未傳出此一變種確診案例。

佛奇：可能已現蹤美國 只是沒人知道

佛奇指出，美國科學界正積極與南非醫學界聯絡，了解新變種的核酸成分，以便在美國查知Omicron是否出現；目前新變種讓國家處於「紅色警告」(red flag)狀態、可能已經出現，只是沒人知道。

佛奇指出，只有查到Omicron變種，才能確知它是否能避過疫苗所生的抗體；目前美國還無法確定，但他保證很快會釐清狀況。

南非發現的最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但華裔流行病學家丁...
南非發現的最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但華裔流行病學家丁亮指出，這一病毒的傳染力是Delta的五倍。圖為南非科學家正在研究這一病毒。（Getty Images）

專家：Omicron變種「迄今已知最凶猛」

有些科學家把Omicron變種形容為「迄今已知最為凶猛」，認為此變種光棘蛋白突變就有32個，生怕它能逃過接種疫苗及早先染疫而取得的抗體。

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)資深專家兼傳染病學家丁亮26日在推特發出一系列文章指出，新變種比起舊有病毒株有諸多強勢之處，例如比起傳染力很高的Delta變種，「惡性棘蛋白突變」更要高一倍；再加上弗林蛋白酶切位點(furin cleavage site)突變，總計比Delta變種傳染力強五倍。

丁亮指出，Omicron變種傳染力大增，可能取代Delta變種，目前震波已傳遍全球，這個新變種真的很兇；不僅如此，稍早出現的C12變種似乎也在慢慢成長，取代Delta，成為南非疫情的主流。

美國 南非 疫情

上一則

你買了嗎？黑五人潮不若疫前 今年銷售額比去年多3成

下一則

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

延伸閱讀

FDA專家：默克新冠口服藥 恐傷孕婦胎兒

FDA專家：默克新冠口服藥 恐傷孕婦胎兒

最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼

最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼
南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制
快看世界／omicron變種病毒QA：疫苗會變無效嗎？

快看世界／omicron變種病毒QA：疫苗會變無效嗎？

熱門新聞

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖取自國際奧會網頁olympics.com）

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

2021-11-21 19:41
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
去年夏天在威斯康辛州基諾沙的暴動中槍殺兩人傷一人、聲稱出於自衛的瑞登豪斯，19日獲判無罪。Getty Images

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

2021-11-19 15:05

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆