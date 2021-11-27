專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

南非 發現最新新冠病毒變種B.1.1.529，拜登總統首席醫學顧問佛奇認為尚未在美現蹤的新變種屬「紅色警告」，詳情尚待與南非醫學界釐清；華裔流行病學家丁亮(Eric Feigl-Ding)則指出，Omicron的傳染力是Delta的五倍。

美國疫情 升溫 一周新增9.3萬病例

華盛頓郵報26日報導，疫情一波未平，另波又起，白宮新冠疫情因應小組指出，22日全國七日平均新增案例達9萬3000例，比更早一周增加18%；住院率也上升6%，每日約5600人。

至少24州發現過去二周新確診案例增加至少5%，密西根、明尼蘇達、新墨西哥、新罕布夏及北達科他州均呈報平均新增確診數增逾60%；密西根州已向國防部請求派遣緊急醫護人手，協助因應疫情惡化，國防部24日已應允。

過去兩周全美24州確診新冠病例都增加，增幅逾5%，密西根州最糟。圖為密西根州一醫院急診室醫護人員在醫院外先為求診病人作快篩檢查。（美聯社）

全國過敏及傳染病研究院(NIAID)院長佛奇接受有線電視新聞網(CNN)訪問指出，世衛命名的Omicron新變種的「傳染速率似乎很快但合理」，目前已現蹤在南非、波札那、比利時、以色列及一名由南非返回香港旅客身上，但美國尚未傳出此一變種確診案例。

佛奇：可能已現蹤美國 只是沒人知道

佛奇指出，美國科學界正積極與南非醫學界聯絡，了解新變種的核酸成分，以便在美國查知Omicron是否出現；目前新變種讓國家處於「紅色警告」(red flag)狀態、可能已經出現，只是沒人知道。

佛奇指出，只有查到Omicron變種，才能確知它是否能避過疫苗所生的抗體；目前美國還無法確定，但他保證很快會釐清狀況。

南非發現的最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但華裔流行病學家丁亮指出，這一病毒的傳染力是Delta的五倍。圖為南非科學家正在研究這一病毒。（Getty Images）

專家：Omicron變種「迄今已知最凶猛」

有些科學家把Omicron變種形容為「迄今已知最為凶猛」，認為此變種光棘蛋白突變就有32個，生怕它能逃過接種疫苗及早先染疫而取得的抗體。

美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)資深專家兼傳染病學家丁亮26日在推特發出一系列文章指出，新變種比起舊有病毒株有諸多強勢之處，例如比起傳染力很高的Delta變種，「惡性棘蛋白突變」更要高一倍；再加上弗林蛋白酶切位點(furin cleavage site)突變，總計比Delta變種傳染力強五倍。

丁亮指出，Omicron變種傳染力大增，可能取代Delta變種，目前震波已傳遍全球，這個新變種真的很兇；不僅如此，稍早出現的C12變種似乎也在慢慢成長，取代Delta，成為南非疫情的主流。