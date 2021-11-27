專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」
南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529，拜登總統首席醫學顧問佛奇認為尚未在美現蹤的新變種屬「紅色警告」，詳情尚待與南非醫學界釐清；華裔流行病學家丁亮(Eric Feigl-Ding)則指出，Omicron的傳染力是Delta的五倍。
美國疫情升溫 一周新增9.3萬病例
華盛頓郵報26日報導，疫情一波未平，另波又起，白宮新冠疫情因應小組指出，22日全國七日平均新增案例達9萬3000例，比更早一周增加18%；住院率也上升6%，每日約5600人。
至少24州發現過去二周新確診案例增加至少5%，密西根、明尼蘇達、新墨西哥、新罕布夏及北達科他州均呈報平均新增確診數增逾60%；密西根州已向國防部請求派遣緊急醫護人手，協助因應疫情惡化，國防部24日已應允。
全國過敏及傳染病研究院(NIAID)院長佛奇接受有線電視新聞網(CNN)訪問指出，世衛命名的Omicron新變種的「傳染速率似乎很快但合理」，目前已現蹤在南非、波札那、比利時、以色列及一名由南非返回香港旅客身上，但美國尚未傳出此一變種確診案例。
佛奇：可能已現蹤美國 只是沒人知道
佛奇指出，美國科學界正積極與南非醫學界聯絡，了解新變種的核酸成分，以便在美國查知Omicron是否出現；目前新變種讓國家處於「紅色警告」(red flag)狀態、可能已經出現，只是沒人知道。
佛奇指出，只有查到Omicron變種，才能確知它是否能避過疫苗所生的抗體；目前美國還無法確定，但他保證很快會釐清狀況。
專家：Omicron變種「迄今已知最凶猛」
有些科學家把Omicron變種形容為「迄今已知最為凶猛」，認為此變種光棘蛋白突變就有32個，生怕它能逃過接種疫苗及早先染疫而取得的抗體。
美國科學家聯盟(Federation of American Scientists)資深專家兼傳染病學家丁亮26日在推特發出一系列文章指出，新變種比起舊有病毒株有諸多強勢之處，例如比起傳染力很高的Delta變種，「惡性棘蛋白突變」更要高一倍；再加上弗林蛋白酶切位點(furin cleavage site)突變，總計比Delta變種傳染力強五倍。
丁亮指出，Omicron變種傳染力大增，可能取代Delta變種，目前震波已傳遍全球，這個新變種真的很兇；不僅如此，稍早出現的C12變種似乎也在慢慢成長，取代Delta，成為南非疫情的主流。
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