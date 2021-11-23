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喬州非裔艾伯里案檢方結辯:「街上跑的黑人」無故遭槍殺

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州州檢察官杜尼柯斯基在結辯時說，被告殺害艾伯里，只因「他是在社區跑步的黑人」。(路透)
喬治亞州州檢察官杜尼柯斯基在結辯時說，被告殺害艾伯里，只因「他是在社區跑步的黑人」。(路透)

喬治亞州25歲非洲裔男子艾伯里(Ahmaud Arbery)2020年2月23日慢跑時遭3名白人男子槍殺，被告遭仇恨犯罪(hate crimes)、謀殺罪等罪名起訴；檢察官22日在法庭結辯上對陪審團指出，3名白人男子追逐艾伯里的原因，純粹只因「他是一個在街上跑的黑人」，但辯護律師則說，艾伯里是因個人行為而導致死亡。

被告辯護律師薛費德(Jason Sheffield)在結辯時說，艾伯里激烈抵抗合法要求，才會遭到殺害，被告只是希望艾伯里答覆布朗斯威克(Brunswick)社區裡發生竊盜案件的相關問題。

薛費德說，這起事件絕對是可怕的悲劇，牽涉到令人悲痛的法律問題，「不過你還是有權為自己辯護的。」

檢察官琳達·杜尼科斯基(Linda Dunikoski)在結辯中對陪審團說，被告毫無艾伯里曾經犯罪的證據，卻基於社區裡耳語傳聞以及社群網站發文的揣測之詞擅自行動。

「他們在車庫前的車道上，就已經決定要攻擊艾伯里了，只因他是一個在街上跑的黑人。」杜尼科斯基說，被告開槍射死了艾伯里，「並不是因為艾伯里曾經威脅他們，而是因為他不願停下來與他們講話。」

這起案件的陪審團成員以白人為主，歷時10天的雙方證人作證已於上周結束。

警員布萊恩在庭上看他隨身攝像機拍下的案發現場。(美聯社)
警員布萊恩在庭上看他隨身攝像機拍下的案發現場。(美聯社)

艾伯里命案成為凸顯種族不公問題的案例之一，艾伯里遇害之後的兩個月，事發當時的錄影畫面開始在網路流傳。

被告當中包括65歲的葛瑞格里．馬麥可(Gregory McMichael)與35歲崔維斯．馬麥可(Travis McMichael)父子檔，他們看到艾伯里在社區馬路上跑步，便帶著槍並開著皮卡卡車(pickup truck)展開追逐。

馬麥可父子的51歲鄰居布萊恩(William Bryan)也加入行列，並拍下了崔維斯．馬麥可朝艾伯里開槍的畫面；當時艾伯里正與崔維斯．馬麥可扭打，企圖奪取崔維斯．馬麥可的霰彈槍。

檢察官 黑人 社群網站

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