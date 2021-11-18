我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

拜登推銷基建 稱有助「制衡中國」學者：研發才是關鍵

參與國會暴動 牛角男判41月：我是犯了法的好人

編譯洪毅／綜合17日電
自稱「匿名者Q巫師」的亞州男子錢斯利，17日因參與國會動事件，被法官判處徒刑41個月，是目前事件中被捕起訴，被判刑期最重的一人。(路透)
自稱「匿名者Q巫師」的亞州男子錢斯利，17日因參與國會動事件，被法官判處徒刑41個月，是目前事件中被捕起訴，被判刑期最重的一人。(路透)

今年1月6日國會暴動事件中，本名為錢斯利(Jacob Chansley)的男子因其「牛角男」形象、自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)而知名；17日，他因為妨礙國會程序、破壞建築、持武威脅、鼓吹暴動等行為，遭到法官判刑41個月。

錢斯利是最早衝入國會大廈的前30人之一，檢察官帕斯柯爾(Kimberly Paschall)放的幾段影片顯示，錢斯利衝入國會大廈後，在建築內與其他參與暴動的人高呼「這不是和平！」等口號。

帕斯柯爾指責錢斯利是「製造混亂及恐懼的暴徒們的旗手」，在社群平台上鼓吹向所謂「腐敗政客、政府叛徒、選舉剽竊、深層政府」等「發動戰爭」；此外，帕斯柯爾還指錢斯利手中美國國旗旗竿上的尖頭，形同武器。

自稱「匿名者Q巫師」的亞州男子錢斯利，17日因參與國會動事件，被法官判處徒刑41...
自稱「匿名者Q巫師」的亞州男子錢斯利，17日因參與國會動事件，被法官判處徒刑41個月，是目前事件中被捕起訴，被判刑期最重的一人。(美聯社)

由於暴動分子衝入國會大廈，前副總統潘斯及國會議員們紛紛走避，議場人去樓空；錢斯利在潘斯主持總統選舉結果認證的講台上留下紙條：「正義會來臨，只是時間問題。」

對於留紙條的動機，以及對潘斯的人身威脅等，成為法官藍柏斯(Royce Lamberth)17日在法庭上詢問錢斯利的少數幾個問題。

錢斯利自國會暴動事件後就一直被關押迄今，9月時，他承認自己的犯罪行為；在17日的法庭上，錢斯利強調自己不是「叛亂分子」或「恐怖分子」，而是「犯了法的好人」，對之前的行為表示後悔，並承諾不再做犯法行為。

帕斯柯爾原先求處錢斯利51個月刑期，不過藍柏斯判刑41個月；此外，錢斯利還要就國會大廈建築受損賠償2000元，出獄後仍需獄後監督三年。

超過660人因涉入國會暴動事件而遭到起訴，其中錢斯利是涉有重嫌，且最早被判刑的暴動參與者之一，因此可能成為其他案件的參考依據。

藍柏斯在法庭上就向錢斯利的律師瓦金斯(Albert Watkins)說：「他要讓自己成為暴動事件中的典範，不是嗎？不論是好是壞，他最終成了整個事件中最具代表性的形象。」

社群 美國 檢察官

上一則

戈薩動畫攻擊歐凱秀 眾院譴責 2委員會職務被除名

下一則

國會暴動案 巴農涉藐視國會 跳過傳訊仍拒認罪

延伸閱讀

國會暴動案攻防 涉藐視國會 巴農拒認罪

國會暴動案攻防 涉藐視國會 巴農拒認罪
國會山莊暴亂案 「牛角男」被判41個月徒刑

國會山莊暴亂案 「牛角男」被判41個月徒刑
新書爆料：美國會暴動後 龐培歐與米努勤曾想逼宮川普

新書爆料：美國會暴動後 龐培歐與米努勤曾想逼宮川普
川普與潘斯關係再惡化 潘斯幕僚接受國會暴動調查

川普與潘斯關係再惡化 潘斯幕僚接受國會暴動調查

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒