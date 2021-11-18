參與國會暴動 牛角男判41月：我是犯了法的好人

自稱「匿名者Q巫師」的亞州男子錢斯利，17日因參與國會動事件，被法官判處徒刑41個月，是目前事件中被捕起訴，被判刑期最重的一人。(路透)

今年1月6日國會暴動事件中，本名為錢斯利(Jacob Chansley)的男子因其「牛角男」形象、自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)而知名；17日，他因為妨礙國會程序、破壞建築、持武威脅、鼓吹暴動等行為，遭到法官判刑41個月。

錢斯利是最早衝入國會大廈的前30人之一，檢察官 帕斯柯爾(Kimberly Paschall)放的幾段影片顯示，錢斯利衝入國會大廈後，在建築內與其他參與暴動的人高呼「這不是和平！」等口號。

帕斯柯爾指責錢斯利是「製造混亂及恐懼的暴徒們的旗手」，在社群 平台上鼓吹向所謂「腐敗政客、政府叛徒、選舉剽竊、深層政府」等「發動戰爭」；此外，帕斯柯爾還指錢斯利手中美國 國旗旗竿上的尖頭，形同武器。

自稱「匿名者Q巫師」的亞州男子錢斯利，17日因參與國會動事件，被法官判處徒刑41個月，是目前事件中被捕起訴，被判刑期最重的一人。(美聯社)

由於暴動分子衝入國會大廈，前副總統潘斯及國會議員們紛紛走避，議場人去樓空；錢斯利在潘斯主持總統選舉結果認證的講台上留下紙條：「正義會來臨，只是時間問題。」

對於留紙條的動機，以及對潘斯的人身威脅等，成為法官藍柏斯(Royce Lamberth)17日在法庭上詢問錢斯利的少數幾個問題。

錢斯利自國會暴動事件後就一直被關押迄今，9月時，他承認自己的犯罪行為；在17日的法庭上，錢斯利強調自己不是「叛亂分子」或「恐怖分子」，而是「犯了法的好人」，對之前的行為表示後悔，並承諾不再做犯法行為。

帕斯柯爾原先求處錢斯利51個月刑期，不過藍柏斯判刑41個月；此外，錢斯利還要就國會大廈建築受損賠償2000元，出獄後仍需獄後監督三年。

超過660人因涉入國會暴動事件而遭到起訴，其中錢斯利是涉有重嫌，且最早被判刑的暴動參與者之一，因此可能成為其他案件的參考依據。

藍柏斯在法庭上就向錢斯利的律師瓦金斯(Albert Watkins)說：「他要讓自己成為暴動事件中的典範，不是嗎？不論是好是壞，他最終成了整個事件中最具代表性的形象。」