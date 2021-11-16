美國真說反台獨？拜習「原地套招」的線上高峰會

(路透)

「拜登 與習近平 花了3.5個小時聊天...但除了緩和戰略情緒外，雙方幾乎沒有任何關鍵妥協。」眾所期待的美中元首線上峰會，在美東時間15日晚上9點45分連線舉行。在超過3個半小時閉門視訊中，習近平與拜登一對一地針對貿易戰、核武、新冷戰衝突預防，以及香港、新疆與會前被國際輿論視為「重中之中」的台灣安全問題，作了非常漫長、深入，但卻完全沒有任何突破性或建設性共識的立場交鋒。

台灣議題 美中只求互動 免於翻臉

像是在會後的雙方官文公告裡，視會談為「重大勝利」的中國 政府，就特別聲稱「拜登承諾『支持一中』且『反對台獨』」。但在白宮新聞稿裡，拜登則仍重申台灣問題的「戰略性模糊」——白宮雖然強調「一中立場不變」，但卻也同時提到一切遵照《台灣關係法》；雖然提到《中美三個聯合公報》，但也同時講到承諾持續對台軍售的《六項保證》。

(新華社)

在台灣議題之外，無論是美國還是中國官方，會後都特別強調了「兩強溝通避免失控衝突」的戰爭防火牆機制。可除了承諾「以後會繼續作建設性溝通之外」，習近平與拜登不僅沒有發表聯合宣言，也沒有約定後續、或定期會談機制。但這略顯虎頭蛇尾且沒有明確交集的高峰會，卻也符合北京與華府雙方事前預先的「低標結論」——雙方只求能開始互動、免於翻臉，並不期待美中關係能在可見的將來裡，能出現重大妥協。

沒有聯合宣言 也沒有結論記者會

15日的美中視訊高峰會大約持續了3個小時又45分鐘，一直到到美東時間凌晨1點30分左右才雙方散會。過程中，除了開始連線的寒暄橋段一度開放媒體拍照旁聽，後續流程都採「閉門討論」——雙方各自視訊紀錄，並在低調中草草收尾，並沒有共同發出聯合宣言、也沒有安排結論記者會的橋段。

雙方的交涉團隊，各自採「1+6」的形式，以元首本人外帶6名國安高層團隊隨同進行。

在美國的出席組成中，總統拜登以下的6名與會官員，分別為：國務卿布林肯、財政部長葉倫、國家安全顧問蘇利文、白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）、白宮中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberg），與國安會議中國主任席恩（Jon Czin）。

(歐新社)

之中，出席的國安顧問蘇利文，不僅屢次奉命與中國官員交涉對嗆，也是負責出使瑞士會談、跟楊潔篪敲定本次「線上峰會」的交涉對口。與台灣關係密切，但在7月論壇演說上卻因重申美國對台問題「戰略性模糊」傳統，而說出一句「美國不支持台灣獨立」一語引發軒然大波的坎貝爾，亦同列出席。

至於在中國的代表團隊裡，習近平以下的6名官員則分別是：中共中央辦公室廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅，與外交部副部長謝鋒。

與會人士中，劉鶴、王毅與楊潔篪都是對美交涉的老面孔，其中楊潔篪對拜登團隊的交鋒經歷最是豐富，除了與蘇利文的蘇黎世會談之外，拜登年初就職之初的美中安克拉治會議，楊潔篪更奉命扮演「超級戰狼」，以極為戲劇化的外交手段舌戰布林肯與蘇利文，誇張且故意設計的難堪場面一時震動國際外交界，亦啟動了美中關係過去半年多來的「低谷起點」。

(歐新社)

在線上見面之前，拜登稍早先是簽署了國會甫通過的1兆2,000美金「基礎建設更新預算」，在國內營造出了一種谷底翻身的氣勢；同時，習近平則在上個星期結束六中全會，如願通過了對於自己無限期連任極具關鍵意義的《第三次歷史決議》，於共產黨內的權勢正當不可一世。

習近平開場白「老朋友」 給拜登下馬威？

會議一開始，習近平與拜登先在記者團的見證下「隔空寒暄」，拜登開門見山地強調：美中關係目前正面臨高度競爭的緊張狀態，作為「負責任的強國」雙方應該在彼此競爭狀態下，全力避免有意或無意的擦槍走火、甚至導致失控衝突，並不斷重申兩國應該建立起「以常理共識為主的衝突防火牆」，確認彼此能在高度競爭的同時，同樣能抱持理性並在特定領域上共同合作。

而習近平的開場白則顯得更有深意，與中國官方表現出來的「強烈敵意」相反，習近平一臉和氣地向拜登打招呼：

「總統先生，你好。今天是我們第一次以視頻方式會晤...看到『老朋友』我感到很高興。」

習近平的「老朋友說法」在中文語境裡，聽起來非常客套隨意；但從同步口譯說出來的「my old friend」，卻被歐美媒體認為是故意在「突襲拜登」——因為兩人過去雖然曾經多次交流（拜登擔任歐巴馬的副總統時，曾多次帶隊訪問中國與習近平互動），但雙方的立場與關係已無法同日而語。此刻故意套弄交情，暗示「中國很清楚拜登底細」的說法，並故意與拜登今年夏天公開發出的「我和習近平不是朋友」的說法遙相互槓，因此才被美國媒體解讀為「習故意」的下馬威暗示。

(美聯社)

不過可供外界公開解讀的對話，自此之後很快結束。接下來的3個半小時，雙方團隊就關起門來展開密談。

拜習會的密室交鋒，大概是在美東時間周一午夜前結束。由於時間顯晚，會談中又沒有重大裂痕或進展，因此第一時間的白宮與中國官媒報導，大多對此一交涉「正面看待」。

高峰會各自表述 反映美中關係仍緊張

對於中國的解讀來說，這次會談是由美國方面「反覆請求」所安排，這代表感到戰略壓力的拜登，必須要重拾與中國政府之間的友善互動，「尊重中國的內政與世界觀」也就變成了習近平本次向拜登強調的重點。

但對於美國而言，過去半年之間圍繞在台灣的「台海開戰問題」已讓美方高度緊張了好一陣子，白宮方面非常擔心中國的戰略解讀會出現「擦槍走火的誤讀失誤」，在雙方極不互信且沒有可靠溝通管道的狀態下，比起取得具體共識或聯合宣言，要如透過拜習會的真人接觸「有效理解雙方底線與當前意圖」，進而在高度競爭的環境下找到有效的直接溝通機制，這才是拜登團隊目前亟於突破的「戰爭迷霧」。

不過由於本次會談內容沒有公開結論，美中兩國會後對於會議過程的「各自表述」，也因此反應出了兩國仍然高度緊張的對抗立場——之中，中國官方輿論所鎖定的頭號攻擊點，仍然是目前受到國際社會前所未有關注的「台灣問題」。

根據白宮官員會前向《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》與《路透社》透露的各自說法：

拜習會面對面會談的最關鍵目的，即是美國希望進一步釐清中國目前的對台立場，究竟有沒有可能在『可預期的未來』引爆戰爭？

但就會議過程與已知結果裡，外界目前仍不確定白宮方面是如何解讀習近平的反應，僅知習近平在會議上非常強硬地警告拜登「切莫煽動台獨」。

習近平的「台獨警告論」，是在峰會結束後的３小時，才由中共官媒《新華社》與《央視》間接表示——其內容雖然無法「完全呈現」習近平與拜登在會議中的真實交流與態度，但卻能代表中國方面意欲對美國、乃至於世界所主張的「立場結論」。

一開始，以《央視》為主的峰會快報，信誓旦旦地聲稱：在會議上對中示好的拜登，重新強調了「美國支持『一個中國』與『反對台獨』的承諾」，強調美中關係重新回到了「反台獨的傳統共識」。但隨後稍晚，以《新華社》公布的官方新聞稿，卻以此為基礎強化了習近平在台灣問題上的「嚴重警告」，

「...習近平強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一在企圖『倚美謀獨』，而美方一些人有意搞『以台制華』——這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。」

習近平警告美國的「支持台獨玩火自焚論」，讓本來會後散散慢慢、看不出新聞突破點的國際媒體瞬間沸騰，再加上已經入夜的白宮會後沒有積極新聞稿，全案也因此被北京順勢操作為「中國對美國涉台立場的激烈警告」。

然而《新華社》的官方解讀還有後話，其內容先是強調了「一個中國原則」與《中美聯合三個公報》是美中關係的基礎，接著又回到傳統的柔性立場，表示：「我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

在此一立場上，中國雖然明確表達了對美國台灣政策的不滿，但不忘提「和平統一」並設下了一個不清不楚、於現實中有相當彈性解讀空間的「突破紅線說」，卻也暗示欲安撫美國對於台海戰爭迫在眉睫的緊張情緒。

中國的立場算是正常發揮，但拜登團隊又是如何回應與解讀呢？相較於北京當局的積極解釋，華府會後的立場則顯得非常低調而保守，唯華府內部主動對媒體放出的立場是：

「我們早就料到拜習會不會有突破性共識，但能讓習近平重新回到對話桌、並釐清雙方都不想在此時擦槍走火打仗的底線立場，就已經是本次會議的階段性目的。」

以白宮16日清晨公布的會後新聞稿為例，拜登團隊洋洋灑灑、流水帳式地說明了美國在會議上「試圖與習近平討論怎樣的議題」，從貿易戰、氣候變遷對策、避免衝突失控的溝通防火牆，乃至於新疆、香港人權問題，都以條列式「關心」但卻談不出個結果的方式一一進行。

而會前最引發關注，中方也最強硬表態的台灣問題，白宮的新聞稿則選擇了最傳統而保守方式帶過——拜登團隊雖然以一整大段的篇幅，來表達「拜登很認真的與習近平交流台灣問題」，但白宮新聞稿仍是四平八穩地重返戰略性模糊：

美國固然支持「一個中國政策」，但也遵守〈台灣關係法〉的規定；雖然《中美三個聯合公報》很重要，但同樣的對台灣的《六個承諾》也是；美國強烈反對任何一方，片面改變『兩岸現狀』，也反對任何破壞台灣海峽的和平與穩定。

拜登團隊於拜習會的判斷，預料對外仍會抱持著「樂觀接觸良性溝通」的解讀立場。但對於此次溝通是否有效緩衝兩國對於台灣局勢的密布戰雲？以國安顧問蘇利文為主的決策幕僚，也將於16日開始在布魯金斯中心等戰略機構表態解讀。

不過考慮到此次會議略顯草率的收尾方式，美中雙方也沒有以此約定「下一次的會談機會」，雙方的戰略互動也確實還沒有因為本次的「線上聊天」，而得到短期可見的重要突破點。