紐時：美中多方面爭世界霸權 料持續緊張

美中貿易戰方興未艾，圖為洛杉磯港的貨櫃碼頭。(Getty Images)

拜登與習近平 15日舉行線上會，紐約時報盤點美中關係的專文指出，美中競爭世界領導以及科技領頭羊地位，甚至太空與網路空間優勢，但經貿上卻難脫鉤，加上自由、人權等價值觀衝突，讓兩強關係持續緊張可卜。

國務卿布林肯說管理美中關係是「21世紀最大的地緣政治考驗」，事實上，1949年共產黨「解放」中國 以來，中國一直是困擾美國 決策者的大問題。

中國經過鄧小平、江澤民、胡錦濤數十年來的改革開放，到了習近平時代，竟然「富強」到讓他大喊「東升西降」，決意和美國一決雄雌，爭世界霸權。

習近平要復興中華民族的歷史榮光、稱霸全球，首須東亞稱雄，美國卻刻意聯盟澳洲、印度和日本等國「圍堵」，北京認為這是華府企圖維繫霸權的「危險挑釁」。

阻擋中共東亞稱霸的最大導火線，是中共日思夜想「收復」的台灣。美國領導人口中的「戰略模糊」語言，本來是嚇阻中共武力侵台、同時警告台獨勢力收斂言行的兩面刃，最近中國軍機繞台演練或示威成習後，也漸失模糊，以致拜登10月答覆是否保護台灣的問題時，斷然表示，「是的，我們有承諾。」

不過，白宮隨而澄清，這不代表美國的政策已改變。

兩國經濟方面的競爭，也於由關稅戰轉到實質的政策戰。美國以中國政府大力補助鋼鐵、太陽能板、電腦晶片等產業為由，繼續執行川普時代的關稅政策。美國貿易代表戴琪10月表示，中國的補貼政策強化了世界經濟裡的零和作用，美國付出勞工和經濟機會的代價，成就了中國的成長和繁榮。

美國時斷時續的關稅懲罰策略，顯示兩國貿易與供應鏈難脫鉤，也逼使中國強化國內市場，提升本土研發創新能力，但是也不敢關掉外資或外國貨品進入的大門。

中國高喊經濟、科技自立自強，至少激起民眾的民族情緒，抵制對香港、西藏、新疆等發言不當的外國企業與個人，好萊塢製片廠幾乎不再出品有「中國流氓」的電影。

國際舞台上，中國趁美國處理新冠疫情、種族主義、阿富汗撤軍等表現不佳，大舉提高自己在世衛等國際組織的分量，也結合俄國、伊朗、古巴等不滿西方國家干預的國家，企圖成立「反西方聯盟。」