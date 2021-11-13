紀夢奇丈夫二級謀殺 最高關28年…服完85%刑期可假釋

艾立吉日前出庭時，轉頭看檢方出示的他與紀夢奇過去的合影。(美聯社)

密蘇里州由五女七男組成的布恩郡陪審團，12日清晨宣布該州華婦紀夢奇 (Mengqi Ji)命案的審議結果；陪審團認定涉嫌殺害妻子紀夢奇的艾立吉(Joseph Elledge)「二級謀殺」罪成，建議判處28年監禁，最終刑期將在12月17日由法官賈克伯斯(J. Hasbrouck Jacobs)判決，但最高不能超過陪審團建議的28年。

紀夢奇檔案照。（警方提供）

艾立吉的辯護律師羅森布盧姆(Scott Rosenblum)說，艾立吉與家人都知道他不會被無罪釋放，但爭取陪審團能夠避免判處他「一級謀殺」，而改判「過失殺人罪」；羅森布盧姆說，對於12日的判決，艾立吉很感激陪審團讓他有資格獲得假釋。

羅森布盧姆說，他與艾立吉家人將在下周會面，討論是否對此判決提出上訴。

紀家人欣慰檢察官 伸張正義

紀夢奇家人的律師莎拉黛(Amy Saladay)在庭審前表示，無論結果如何都不打算發表聲明，但她12日向當地媒體「哥倫比亞論壇報」發出電郵寫道，紀家人對檢察官伸張正義感到欣慰。

該案檢察官奈特(Dan Knight)在過去開庭的兩周，一直要說服陪審團認定艾立吉「一級謀殺罪」成立，並判處終身監禁；不過他12日說，對於二級謀殺的判決結果感到滿意，二級謀殺的判決將使艾立吉必須服完至少85％的刑期，才能獲得假釋。

至於為何陪審團提出28年的監禁處罰，奈特推測可能是因為紀夢奇在28歲時死亡，但這僅是他個人的揣測，並沒有得到證實。

紀夢奇在2019年10月8日失蹤，紀夢奇母親任可(Ke Ren)因聯繫不上女兒到處打電話詢問後，她的丈夫艾立吉才在10月10日向警方報案；警調員雖早就將艾立吉列為主要嫌疑人，但一直找不到紀夢奇蹤影；艾立吉則堅稱不知妻子去向，還向警方陳述，紀夢奇失蹤當晚稍早，他在家幫她按摩後向其求歡遭拒，晚間約11時30分曾看到妻子已在房間入睡，他則待在客廳休息。

兇嫌堅稱意外 一級謀殺脫罪

儘管無證據，大陪審團仍在2020年2月28日以一級謀殺罪起訴艾立吉，今年3月25日，一民眾在該州岩石橋州立公園健行時，意外發現紀夢奇遺骸，讓此案有了突破性進展。

紀夢奇失蹤後，密蘇里州警方於今年3月25日在密州中部布恩郡附近的一處州立公園找到她的遺骸。圖為警方2019年在當地的一條河裡打撈。（美聯社）

奈特說，從中國來到美國 且受到良好教育的紀夢奇，遭到丈夫艾立吉自私地精神變態謀殺，她的死是「巨大的損失」，本案毫無疑問，有人受到嚴重虐待及折磨。

奈特說，紀夢奇跟艾立吉完全不同，「對我來說，最大的謎團是紀夢奇怎麼會跟這個傢伙在一起？」

艾立吉與紀夢奇在2017年結婚，夫妻倆於2018年10月有了女兒，紀夢奇死亡時，女兒剛滿一歲。

本周稍早，艾立吉在法庭上承認自己埋葬了紀夢奇的屍體，並對妻子的下落撒謊，但他堅稱，2019年10月8日他與妻子因為爭吵互推，紀夢奇摔倒撞到頭才意外死亡。