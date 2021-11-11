布林肯：中國若武統台灣 美國和盟友將採行動

國務卿布林肯表示，中國若進攻台灣，美國和盟友不會坐視，將採行動。（美聯社）

國務卿布林肯(Antony Blinken)10日在「紐約時報」(NYT)主辦的論壇上表示，若中國 動武改變台灣現狀，美國 及其盟邦將採取「行動」；國務院亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)同日接受「日本放送協會」(NHK)專訪時也說，美國「反對片面改變現狀的行為」。

路透報導，布林肯在紐時主辦的論壇上，被問到在中國攻擊台灣的情況下，美國是否會介入保衛台灣？

布林肯重申美國一貫的聲明，指稱美國政府的角色是確保台灣擁有自衛方法，這是基於美國法律規定。

「持平而論，我們在決心確保維護這個區域的和平及穩定方面，並不孤單。」布林肯說：「該區域內外的許多國家，將認為單方面動武破壞現狀，是對和平及安全的重大威脅，如果發生那種情況，他們也將採取行動。」布林肯並未詳述哪種行動。

來源：New York Times Events

拜登總統上月底接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時，被問到「如果中國攻擊台灣，美國會不會捍衛台灣？」的問題時，兩度表示：「對，我們有這樣的承諾。」

拜登這番話引起關注與議論，但白宮隨即澄清，拜登並未宣布任何政策改變。

國務院亞太助卿康達6日前往日本及南韓訪問六天，這是他9月24日上任後首次出訪。

他接受NHK專訪時說，美國希望台海維持和平與穩定的政策沒有改變，「而且我們反對片面改變現狀的行為」。

亞太助卿：反對片面改變台海現狀

NHK記者詢問康達對於美國防衛台灣的立場與政策方針，康達回答說，美國長久以來的「一個中國」政策沒有任何改變。

他說，美國雖然對中國為強化施壓採取的若干挑釁行動感到憂慮，但該採取的因應作為很清楚；美國將基於明定對台提供協助的「台灣關係法 」善盡義務，並協助台灣自我防衛。

康達說，美國持續關心台灣海峽維持現狀、和平與穩定，「那是我們的方針，也是我們想做的事」。

NHK也問到，台灣總統蔡英文日前公開承認台灣軍隊與美軍的合作，應該如何理解這個變化呢？

對此，康達再次強調，美國沒有改變長年以來的「一個中國」政策，而基於「台灣關係法」協助台灣維持自我防衛也沒有改變，「那就是我們的政策」。