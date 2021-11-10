拜登政府著手改善供應鏈 疏導港口貨物

聖誕購物旺季在即，拜登政府9日宣布一系列措施，擬解決全國港口、水道及貨運網出現的壅塞，紓解供應鏈問題。圖為繁忙的休士頓港。（歐新社）

拜登 政府9日宣布一系列新措施，擬解決全國港口、水道及貨運網出現的壅塞，紓解供應鏈 問題；白宮 透露，總統已與沃爾瑪(Walmart)、優必速(UPS)、聯邦快遞(FedEx)等公司執行長討論如何打通供應鏈瓶頸；運輸部即將批准喬治亞港務局動用未使用的800萬元聯邦補助款，在沙凡納港(Port of Savannah)附近興建貨櫃儲存場。

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦政府宣布新一批立即進行、短期措施來解決供應鏈卡堵，並落實國會新近通過、但總統尚未簽字的基礎設施建設案；白宮表示，這些行動「打下基礎，供劃時代兩黨合作基建案能落實成功」。

行動方案將增添彈性，以便港口獲得聯邦補貼；加快撥發港口基建補貼金；宣布海岸導航、內陸水道、入境口岸構工計畫；撥發基建案的第一輪擴大港口基礎設施補貼金。

基建案雖經國會通過，但拜登總統尚未簽字成為法律；白宮暗示將等到國會下周復會後舉行簽字典禮。

但高級官員表示，法案雖未簽字，但落實行動已展開，迫於時間，眼下就該有所行動提振基建專案。

9日宣布的行動包括由運輸部機動撥發港口補助金，以解決供應鏈斷裂；斥資在沙凡納港興建臨時貨櫃儲存場；未來45天內撥出4億2000萬元供港口、水道建設；撥出40億元確定港口、水道構工計畫，俾利陸軍工程兵團(US Army Corps of Engineers)建設之用。

白宮官員指出，拜登已與沃爾瑪、優必速、聯邦快遞、目標百貨(Target Corp.)等集團執行長通話，討論可能採取哪些步驟，加快貨物寄遞，降低物價；這些零售、運輸集團執行長向總統保證，假期季時貨架必將妥善供貨。

喬治亞港務局打算在喬州、北卡羅來納州五個地點，興建貨櫃儲存場，以便釋放臨水地區的儲貨空間；港務局官員9日表示，利用未開支聯邦補助金興建的這些新儲存場最快在30天到45天就開放運作。

政府搶在總統10日訪視巴爾的摩港前公布計畫，容許全國港口設施動用剩餘的聯邦補補款，用在其他立可興建的工程；官員表示，基建案簽字後，第一輪5550億元補助金90天內就可開放申請。