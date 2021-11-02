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累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

理想與現實 拜登峰會上倡議減碳 前一天籲油國增產

記者顏伶如／綜合報導
白宮公布要減碳抗暖化，圖為拜登車隊(左)走在蘇格蘭的公路上，遠方是風力發電裝置。(Getty Images)
白宮公布要減碳抗暖化，圖為拜登車隊(左)走在蘇格蘭的公路上，遠方是風力發電裝置。(Getty Images)

白宮1日公布，美國將於2050年前達到溫室氣體淨排放為零的「淨零排放」(net-zero)目標，消除或抵消所有氣候污染；不過，拜登在COP26峰會前一天，卻呼籲產油國家提高生產，坦承要馬上改用再生能源，並不切實際。

美國宣布消息的時間，剛好是「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)揭幕之際，各國元首齊聚一堂，為推動全球對抗氣候變遷共同努力。

拜登總統從2020年大選競選期間一直到上台之後，曾多次提到要讓美國步上軌道，2050年之前做到「淨零排放」；白宮1日公布的計畫內容，包括轉型使用潔淨能源發電，並讓汽車、建築物以及工業生產等不同經濟領域的用電，也紛紛採用潔淨能源，還包括提升能源效率、擴大使用將二氧化碳從大氣層抽除的科技。

拜登政府追求清潔能源的策略，與電力產業轉型的政策相輔相成；清潔能源代表著汽車、建築物及工業生產等排放量將得以大幅降低；據估算，到了2050年時，全美主要能源使用當中，約有15%至42%之間將為電動。

不過，拜登在COP26峰會上倡議減碳對抗全球暖化的前一天，卻呼籲產油國家提高生產。

「表面上看來，這似乎頗為諷刺。」拜登10月31日在記者會上說，大家都知道實際情況，「認為我們能夠一夕之間改為可再生能源的想法，是不切實際的」

紐約時報分析，拜登的談話凸顯政治人物面臨氣候變遷問題時，同時面臨著政治現實與經濟現實；脫離石化油料的過程充滿複雜，人類社會進入工業時代以來，石化油料一直是全球經濟活動的重要基礎。

報導指出，拜登的談話引來能源專家及氣候倡議人士批評，理由是世界各國希望避開有如大災難般嚴重程度的全球暖化，就不能再增加石油與天然氣產量；多個環保團體現正密切關注拜登如何實現目標遠大的降低碳排放量政策，目標是在這個10年結束之前，把美國溫室氣體排放量降回2005年時的排放紀錄。

環保團體「綠色和平組織」(GI)執行長摩根(Jennifer Morgan)指出：「我們處在氣候危機當中，已經沒有空間讓左手右手各自做著不同的事情。」

拜登 美國 氣候變遷

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